Vannacci a Meloni: affida il governo a Futuro Nazionale per evitare fine Trump

Roberto Vannacci avverte Giorgia Meloni: senza Futuro Nazionale rischia la fine di Trump. Critiche al green deal e diktat europei, crescita del partito.

Il generale Roberto Vannacci ha lanciato un monito diretto alla premier Giorgia Meloni durante un'intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano. L'ex militare ha suggerito alla leader del governo di affidarsi al suo movimento, Futuro Nazionale, per evitare di subire lo stesso destino politico che ha colpito Donald Trump negli Stati Uniti.

Il paragone con Trump e le critiche alle politiche UE

Vannacci ha spiegato che il tycoon americano ha disatteso le aspettative degli elettori, fallendo nel bloccare il conflitto in Ucraina e contribuendo all'escalation di tensioni in Iran. Questa dinamica è stata paragonata dalla critica alla promessa elettorale "Prima gli italiani" di Meloni, che secondo l'intervistato non si è tradotta in azioni concrete contro i diktat europei.

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L'ex generale ha sottolineato come il governo abbia accettato politiche come il green deal, definite dannose per le imprese italiane, e una gestione delle migrazioni giudicata insufficiente. Secondo Vannacci, questa conformità alle direttive comunitarie rappresenta un tradimento verso gli elettori che avevano sperato in una maggiore sovranità nazionale nelle scelte strategiche del Paese.

La risposta sulla possibile sconfitta politica

Di fronte alla domanda se Meloni rischi di perdere come Trump, Vannacci ha risposto categoricamente affermativo, purché non avvenga un radicale cambio di rotta verso Futuro Nazionale. Il generale ritiene che il suo partito sia stato sistematicamente marginalizzato dal sistema mediatico e politico dominante negli ultimi mesi.

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Ha accusato le trasmissioni Mediaset di aver attaccato Futuro Nazionale per tutta l'estate, impedendo ai rappresentanti del partito di replicare le accuse. Solo dopo essersi accorti che questa strategia di ostracismo non funzionava, i principali network avrebbero deciso di ignorare completamente il movimento, privandolo di visibilità pubblica essenziale.

Crescita dei numeri e alleanze con il centrodestra

Vannacci ha attribuito parte di questa esclusione alla scelta aprioristica del centrodestra di non allearsi con Futuro Nazionale almeno per il momento. Ha definito questa mancanza di supporto politico come un'altra arma utilizzata contro il suo movimento, ma ha respinto l'idea che ciò possa fermarne l'ascesa o indebolirne la base.

I dati forniti dall'ex generale mostrano invece una crescita costante e inarrestabile: Futuro Nazionale ha superato quota 162mila iscritti, aggiungendo mille nuovi membri ogni settimana. Questi numeri contraddicono le narrazioni sulla crisi interna al partito e dimostrano una solidità organizzativa crescente nonostante le difficoltà mediatiche.

Il consenso dal basso e le prospettive future

Concludendo l'intervista, Vannacci ha descritto l'accoglienza entusiasta ricevuta ovunque si rechi, smentendo qualsiasi ipotesi di declino o isolamento sociale. Il messaggio finale è chiaro: la forza del movimento risiede nel sostegno popolare diretto, che continua a crescere indipendentemente dalle barriere imposte dai media tradizionali e dalle dinamiche di potere del centrodestra.