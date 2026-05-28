Vannacci: Futuro Nazionale l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anni

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato i dati di alcuni sondaggisti che vedrebbero il suo partito intorno al 5% in vista delle prossime politiche. Ha affermato che il suo partito è l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anni e che ha la volontà di cambiare la politica italiana e europea.

Il leader di Futuro Nazionale , Roberto Vannacci , ha commentato i dati di alcuni sondaggisti che vedrebbero il suo partito intorno al 5% in vista delle prossime politiche.

Ha affermato che il suo partito è l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anni e che ha la volontà di cambiare la politica italiana e europea. Ha anche osservato che l'unico Comune nel quale Futuro Nazionale supportava un suo candidato, ovvero Vigevano, ha fatto decollare la presenza di questo partito a più del 14%.

Ha inoltre affermato che il suo partito attrairebbe tutte le persone disilluse di quanto è stato fatto sino a oggi e che vogliono qualcosa di più. Ha anche detto che il dialogo nel centrodestra è possibile con tutti, ma bisogna capire qual è la volontà di queste persone a dialogare con lui. Ha aggiunto che il suo partito resterà fedele ai propri elettori e che le sue linee rosse non sono negoziabili





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