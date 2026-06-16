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Vannacci: il femminicidio crea allarmismo e la cultura patriarcale è importante

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Vannacci: il femminicidio crea allarmismo e la cultura patriarcale è importante
FemminicidioCultura PatriarcaleImmigrazione
📆6/16/2026 9:42 AM
📰leggoit
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Il generale Vannacci ha espresso la sua opinione sul femminicidio e sulla cultura patriarcale. Secondo lui, il femminicidio crea allarmismo e fa credere che l'uccisione delle donne sia un'emergenza sociale.

Il generale Vannacci ha espresso la sua opinione sul femminicidio e sulla cultura patriarcale . Secondo lui, il femminicidio crea allarmismo e fa credere che l'uccisione delle donne sia un'emergenza sociale.

Ha anche affermato che la cultura patriarcale è l'uomo che si prende cura della famiglia e protegge le donne. Ha inoltre criticato la proposta di tipizzare i reati in base alla vittima, sostenendo che gli omicidi di donne sono più frequenti in Italia rispetto ad altri paesi europei. Ha inoltre espresso la sua opinione sulla immigrazione e sulla cittadinanza, sostenendo che gli immigrati non hanno diritto a diventare parte integrante del popolo di uno stato in cui hanno lavorato.

Ha inoltre presentato alcune proposte per gli imprenditori, tra cui un'aliquota fiscale unica per le Pmi e la defiscalizzazione degli investimenti nell'impresa

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Femminicidio Cultura Patriarcale Immigrazione Cittadinanza Imprenditori

 

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