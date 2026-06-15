Vannacci: 'Il femminicidio non esiste'. Pioggia di critiche bipartisan

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci nega l'esistenza del femminicidio, scatenando le reazioni di PD, Lega e Forza Italia. La condanna è unanime: le sue parole offendono la memoria delle vittime.

Interventi e polemiche infiammano il dibattito politico italiano dopo le dichiarazioni di Roberto Vannacci , leader di Futuro Nazionale, che ha negato l'esistenza del femminicidio. A margine dell'Assemblea costituente del partito a Roma, Vannacci ha affermato che uomini e donne devono essere soggetti agli stessi standard e alle stesse regole, e che un crimine non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione.

Queste parole hanno scatenato un coro di critiche bipartisan, con esponenti di tutti gli schieramenti che hanno condannato fermamente la posizione dell'ex generale. Il Partito Democratico ha parlato di ennesima infamia, chiedendo a Vannacci di scusarsi con le vittime. La leghista Giulia Bongiorno ha ironizzato, sperando che non si voglia tornare al reato d'onore, mentre da Forza Italia è arrivata una presa di posizione netta: le parole sono indegne e offendono la memoria delle vittime.

La condanna è quasi unanime, con molte voci che sottolineano come negare l'esistenza del femminicidio significhi cancellare una realtà statistica e sociale drammatica. Secondo i dati Istat, in Italia una donna viene uccisa ogni due o tre giorni, spesso per mano del partner o ex partner, e la specificità del fenomeno richiede strumenti di analisi e intervento dedicati.

Le dichiarazioni di Vannacci hanno riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sull'opportunità di utilizzare il termine femminicidio per descrivere un fenomeno che ha radici culturali profonde. Molti esperti e attivisti sottolineano che non si tratta di introdurre una discriminazione al contrario, ma di riconoscere che le donne sono vittime di violenze specifiche legate al loro genere. La società civile si è mobilitata, con associazioni come D.i. Re e Telefono Rosa che hanno espresso sconcerto e delusione.

In risposta, Vannacci ha ribadito la sua posizione, sostenendo di difendere l'uguaglianza formale tra i sessi, ma i critici lo accusano di minimizzare una tragedia che colpisce centinaia di famiglie ogni anno. Il dibattito è destinato a proseguire, mentre le forze politiche cercano di capitalizzare o prendere le distanze dalle parole del leader di Futuro Nazionale





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