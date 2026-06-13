Vannacci lancia Futuro Nazionale: Siamo la feccia, fierissimi di esserlo

Il generale Roberto Vannacci ha inaugurato la costituente del suo movimento Futuro Nazionale all'Auditorium della Conciliazione di Roma, con 1.700 partecipanti e la selezione di 100 dirigenti. Nel suo intervento, ha attaccato il centrodestra e l'agenda Draghi, ribadendo temi sovranisti come identità nazionale e remigrazione. Il programma resta ancora in costruzione, ma il movimento punta a diventare una forza politica stabile.

Il generale Roberto Vannacci ha ufficialmente lanciato la sua nuova formazione politica, Futuro Nazionale , durante una due giorni all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Con 1.700 partecipanti tra delegati e ospiti, l'evento ha segnato il passaggio da movimento di opinione a forza nazionale, con l'obiettivo di costruire una struttura politica capace di incidere sugli equilibri del centrodestra.

Vannacci ha esordito con parole forti: 'Siamo la feccia, fierissimi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo'. Il generale ha poi letto la preghiera dei paracadutisti francesi, invitando la sala ad alzarsi e pregare con lui, prima di lanciare un appello netto: 'O con noi di Futuro Nazionale, guardiani del sovranismo e della cittadinanza, o con Von der Leyen, Draghi, multinazionali e globalismo'.

Il leader ha evitato di citare direttamente Giorgia Meloni, ma ha ironizzato sul centrodestra, chiedendosi se dovrebbe allearsi con chi 'continua a portare avanti l'agenda Draghi e il green deal'. Ha invece menzionato solo Antonio Tajani. Sul palco, Vannacci ha ribadito la necessità di cambiare rotta in Europa: 'Sono nel mio gruppo al Parlamento europeo da tre mesi, non abbiamo mai parlato di uscire dall'Euro.

Ma se dopo 30 anni di Euro e Unione Europea, qualcosa lo dovremmo fare: non uscire ma cambiare rotta'. La costituente ha visto la selezione di 100 dirigenti, mentre il programma resta ancora in costruzione. Tra i temi cardine del partito figurano identità nazionale, tutela dei confini, sicurezza, difesa dell'impresa italiana e valorizzazione del merito. Il concetto di 'remigrazione' è destinato a essere uno dei punti più discussi, legato alla gestione dell'immigrazione e alla difesa di un modello culturale nazionale.

Sull'economia, però, mancano ancora dettagli su fisco, pensioni, sanità, lavoro e spesa pubblica. Gli organizzatori puntano a produrre un documento 'non calato dall'alto', ma costruito attraverso il confronto tra iscritti, amministratori locali, professionisti, imprese e cittadini. Il movimento avrebbe già raccolto circa 100mila adesioni, con risorse dal tesseramento. Le aspettative interne puntano a un risultato a doppia cifra, mentre i sondaggi attribuiscono una percentuale più contenuta ma in crescita.

La sfida sarà trasformare l'effetto Vannacci in consenso stabile e organizzazione territoriale. Il leader arriva all'appuntamento forte della notorietà conquistata negli ultimi anni, ma dovrà dimostrare di poter trasformare una leadership personale in una struttura politica capace di durare nel tempo. Il centrodestra non ha inviato rappresentanti ufficiali, segno della distanza che separa Vannacci dagli alleati potenziali.

La due giorni si concluderà domenica mattina con l'intervento del generale, che dovrebbe delineare la direzione politica del partito e dare forma definitiva a un progetto finora costruito soprattutto attraverso dichiarazioni e il manifesto fondativo





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