Vannacci, Meloni e la contesa per il potere

La contesa tra i generali Vannacci e Meloni, e la sfida tra Fratelli d'Italia e Futuro nazionale, si intensificano. I sondaggi interni e esterni dimostrano che la destra vera sta crescendo, mentre la destra di Meloni si affievolisce. La contesa potrebbe portare all'introduzione delle preferenze e all'accusa di fare il gioco della sinistra.

I vannacciani lasciano l'aula tutti insieme, per primi. Laura Ravetto davanti a tutti, gli altri sette – tutti uomini – a passo spedito. Non gli pare vero che Giorgia Meloni li abbia attaccati a quel modo.

Altro che vera destra.

"Avete votato sei volte contro la fiducia, esattamente come Schlein, Conte, Renzi e compagnia. La vera destra non è funzionale agli interessi della sinistra", afferma la presidente del Consiglio. Per la pattuglia vannacciana, tanto onore. Rossano Sasso è radioso: mentre marcia verso il ristorante fa ascoltare col telefonino ai colleghi una delle scene del film I guerrieri della notte.

"Guerrieriii giochiamo a fare la guerra? ". I vannacciani ridono. L'attacco di Meloni apre le danze di una contesa destinata a durare.

Emanuele Pozzolo, ex FdI, è stato chiamato direttamente in causa da Meloni.

"Le ricordo che lei e i suoi colleghi siete stati eletti coi voti del centrodestra per realizzare il nostro programma", gli ha detto Meloni. Lui risponde per le rime.

"Giorgia è terrorizzata da Vannacci, ed è stanca. Non si accorge di chi fa davvero gli interessi della sinistra". È solo la seconda volta che Meloni parla dell'ex generale. Fin qui ha evitato di polemizzare, anche per non offrire un palcoscenico gratuito.

Una volta, però, alla conferenza stampa di fine anno, rimproverò a Vannacci di remare contro il decreto Ucraina: " Mi stupisce che un generale non capisca quanto le forze armate siano utili per costruire la pace". Poi, più nulla. Oggi l'attacco è diretto. Sul core business di entrambi, il copyright della destra vera.

Raccontano fonti di Fratelli d'Italia che a Meloni non sono andate giù le parole pronunciate da Vannacci in televisione, ospite di Lilly Gruber.

"Io sono la destra autentica, mentre Meloni ha perso la trebisonda". Non si tratta di una novità: Vannacci da mesi conduce una campagna su questa falsariga. Quel che cambia sono gli esiti dei sondaggi interni che vengono condotti su un panel di iscritti e militanti e che danno il generale in ascesa. Fino ad ora, i sondaggi hanno attestato un movimento di voti dalla Lega a Futuro nazionale.

Ma da un paio di mesi – spiegano ad Huffpost – la cosa riguarda anche elettori dei Fratelli. Più che i numeri – si parla ora di meno del 2 per cento – conta la tendenza, in crescita da dopo il referendum. Anche i sondaggi condotti fuori dal partito riflettono il trend.

Termometro politico, tre giorni fa, dava FdI in calo sotto il 28, ma soprattutto in calo anche gli altri partiti del centrodestra: Forza Italia poco sotto l'8 per cento, la Lega al 6,9 per cento. Le performance del Carroccio preoccupano Meloni. Fonti di maggioranza spiegano che all'ultima riunione di vertice con Matteo Salvini e Antonio Tajani, la presidente del Consiglio li ha esortati a prendere voti.

"Non posso fare tutto io", è stato il senso del discorso. La discussione in corso nella Lega – dove il fronte nordista contesta a Salvini di non riuscire a fare da argine a Futuro Nazionale e lo spingono a rivendicare il ministero dell'Interno nel governo - l'ha convinta a fare il passo avanti.

"I sondaggi valgono quello che valgono… noi non facciamo politica coi sondaggi. Facciamo politica coi voti veri, e i deputati di Futuro Nazionale sono stati eletti coi voti del centrodestra", ribatte Giovanni Donzelli, il coordinatore del partito, interpellato in Transatlantico. Sono stati eletti coi voti nostri, ma quando l'aula ha applaudito Meloni che ha rivendicato di essere la prima donna premier, sono rimasti seduti a braccia conserte. Esattamente come Laura Boldrini.

In aula l'ex leghista Laura Ravetto ha da poco finito di parlare. È lei la front woman di Futuro Nazionale. Non votiamo la fiducia a questo governo non per fare un favore alla sinistra, ma perché questo governo ha tradito la fiducia degli elettori. Ed è chi tradisce la fiducia degli elettori e tradisce il programma di centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra", dice.

Il format sarà questo di qui a fine legislatura. I leghisti che fino ad ora rivendicavano di essere la "vera destra", sono all'angolo. Nella sfida tra Fratelli d'Italia e Futuro nazionale il prossimo passo sarà l'introduzione delle preferenze, con le prevedibili accuse incrociate di fare il gioco della sinistra. Intanto al Senato, nel giorno in cui Meloni deve riferire sul consiglio europeo, per approvare il decreto carburanti che rinnova il taglio delle accise, ci vogliono 5 ore.

Per tre volte manca il numero legale.

"Questi lavorano per me", la battuta di Meloni dopo lo scontro coi 5 stelle sulla premier "con le ginocchiate





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