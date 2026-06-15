Vannacci sale nei sondaggi e preoccupa il centrodestra: alleanze e strategie in bilico

Il generale Roberto Vannacci guadagna consensi e il suo partito Futuro Nazionale raggiunge il 5,3%, mentre la Lega perde terreno. Nel centrodestra si discute se includerlo nella coalizione o rischiare che corra da solo, con possibili effetti sulle elezioni.

Roberto Vannacci continua a guadagnare terreno nei sondaggi, suscitando crescente preoccupazione all'interno del centrodestra. Il generale, che ha già dichiarato di voler diventare il 'sestante' della destra italiana, si trova ora di fronte a una scelta cruciale: rimanere all'interno della coalizione di governo o costruire un percorso autonomo.

Dopo aver trasformato il suo successo personale in un partito politico organizzato, Futuro Nazionale, Vannacci deve decidere la direzione da prendere, una decisione che non è solo simbolica ma anche aritmetica. I numeri lo premiano: il suo consenso è cresciuto di mezzo punto in una settimana, raggiungendo il 5,3%, mentre la Lega ha perso lo 0,3%.

Tuttavia, non vi è certezza che questo sostegno possa mantenersi se dovesse scegliere la piena autonomia. All'interno della coalizione di governo, le reazioni a una possibile alleanza con Vannacci sono divergenti. In Forza Italia, molti ne farebbero volentieri a meno, tanto che la concorrenza a destra dell'eurodeputato non è al momento motivo di preoccupazione. Lo ha ribadito il vicepremier e segretario azzurro, sottolineando che la competizione elettorale è fisiologica.

Diversa è la situazione in Fratelli d'Italia e nella Lega, dove la presenza di Vannacci viene osservata con un misto di preoccupazione e cautela. Nel partito della premier prevale la linea del controllo, poiché imbarcare il generale metterebbe in difficoltà non solo la tenuta del governo ma anche quella del centrodestra per il futuro. La rottura del leader di Futuro Nazionale e il successivo saccheggio dei parlamentari leghisti hanno alterato la dinamica tra concorrente e alleato.

Un ingresso del generale nella coalizione porterebbe tutto il centrodestra ancora più a destra, una prospettiva troppo estrema persino per il Carroccio, che pure in questi mesi ha cercato di riposizionarsi su temi cari agli elettori di Fn, come l'apertura al gas russo, le critiche all'Europa per la mancata flessibilità e una stretta sui rimpatri. Se Vannacci siglerà o meno un accordo elettorale con FdI, Forza Italia e Lega resta un punto interrogativo.

Il generale ha più volte ribadito che per le alleanze 'c'è ancora tempo', anche se ha fissato linee rosse non negoziabili, oltre le quali ogni ipotesi di intesa diventerebbe impraticabile. Se decidesse di andare da solo, Vannacci potrebbe erodere consensi a destra, favorendo indirettamente il campo largo.

Tuttavia, i sondaggi non sempre si traducono in voti reali. Nel centrodestra, la scommessa è anche questa: il successo elettorale richiede una rete territoriale, una classe dirigente e una tenuta sul lungo periodo che le intenzioni di voto da sole non garantiscono. Per questo, ragionano nella destra di governo, al di là delle ipotesi di future alleanze, la vera questione è un'altra: scegliere se salvare l'equilibrio dell'esecutivo o evitare che la competizione interna finisca per indebolire l'intero campo politico.

La decisione di Vannacci potrebbe quindi ridefinire gli equilibri della coalizione, con impatti significativi sulle prossime elezioni. Mentre il generale valuta il da farsi, i partiti di centrodestra osservano con attenzione, consapevoli che ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della competizione elettorale. In questo scenario, la capacità di Vannacci di mantenere il consenso al di fuori della coalizione sarà messa alla prova, così come la capacità del centrodestra di gestire le tensioni interne senza perdere l'unità necessaria per vincere.

Il futuro politico del generale e della sua creatura, Futuro Nazionale, è ancora incerto, ma una cosa è chiara: la sua ascesa sta già modificando le dinamiche del panorama politico italiano, e la scelta che farà avrà ripercussioni durature





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