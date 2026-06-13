Vannacci: 'Siamo figli di nessuno, fieri di essere scarto'. A Roma l'assemblea di Futuro Nazionale

Il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma, definendo il movimento come 'figli di nessuno' contrapposti alle élite. L'evento si svolge in una giornata di alta tensione con quattro cortei in città.

Con un linguaggio diretto e senza mezzi termini, Roberto Vannacci ha aperto l' assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma , ribadendo la sua visione di un movimento politico alternativo alle forze tradizionali.

'Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo', ha dichiarato dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Il generale in pensione ed europarlamentare ha rivendicato il ruolo di chi si sente escluso dalle élite e dai partiti consolidati, sottolineando la netta contrapposizione con la classe dirigente dominante.

'O con noi di Futuro Nazionale, guardiani del sovranismo e della cittadinanza, o con Von der Leyen, Draghi, multinazionali e globalismo', ha aggiunto, rispondendo implicitamente alle critiche della premier Giorgia Meloni sulla scelta di non votare la fiducia al governo. L'assemblea costituente rappresenta un passaggio cruciale per la nascita e l'organizzazione di Futuro Nazionale, che punta a strutturarsi come partito e a consolidare la propria presenza nel panorama politico italiano.

Durante l'evento sono attesi numerosi interventi di dirigenti e sostenitori, mentre all'esterno la Capitale è blindata per la contemporanea presenza di quattro cortei, con oltre 20mila partecipanti previsti. Il dispositivo di sicurezza coinvolge circa 2mila tra agenti e militari, con controlli rafforzati nelle stazioni, negli aeroporti e sulle principali direttrici d'ingresso, e l'impiego di droni, elicotteri e reparti a cavallo.

Tra i cortei più seguiti, quello legato a 'Remigrazione', atteso alle 15 da piazza della Libertà a piazza Risorgimento, a poca distanza dall'Auditorium. Sorvegliati speciali anche il corteo promosso da Usb, movimenti per la casa, sigle Pro-Palestina e gruppi anarchici, la manifestazione del Comitato nazionale 'Pro Vita' e quella con l'adesione della Cgil. Parallelamente all'evento politico, emergono dettagli sulle donazioni che sostengono il movimento.

Secondo fonti interne, Vannacci riceve circa 100mila euro al mese in donazioni, con contributi che vanno dai 5mila euro dell'orologiaio Ruzza fino ai 40mila di una società definita 'sconosciuta'. Queste cifre sollevano interrogativi sulla trasparenza del finanziamento, in un contesto in cui il partito cerca di ritagliarsi uno spazio tra le critiche al sistema e la promessa di una politica più vicina ai cittadini.

Intanto, gli occhi sono puntati sull'evoluzione di Futuro Nazionale: riuscirà a trasformare la carica populista in una proposta politica strutturata? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando il movimento dovrà confrontarsi con le sfide elettorali e organizzative. Per ora, Vannacci continua a capitalizzare il malcontento verso i partiti tradizionali, dipingendo il suo partito come l'unica alternativa per chi si sente escluso dalla globalizzazione e dalle élite





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vannacci Futuro Nazionale Assemblea Costituente Sovranismo Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aperi-Vannacci a Milano: 'Meloni e Salvini hanno fallito'Il 'Barone nero' Jonghi Lavarini all'evento milanese di Futuro Nazionale: 'Vannacci sarà premier'

Read more »

Meloni, dalla Camera il primo attacco a Vannacci e Futuro Nazionale: cosa ha dettoToni alti della premier in Aula: 'Non mi si parli di vera destra...'. No comment del generale

Read more »

Vannacci: 100.000 iscritti e nasce Futuro Nazionale, la convention a RomaIl generale Vannacci festeggia i 100.000 iscritti del suo movimento Futuro Nazionale, con un incasso di due milioni di euro. L'assemblea costitutiva a Roma coinvolge mille delegati scelti dai comitati territoriali per formalizzare la struttura del partito. L'organizzazione prevede un'Assemblea nazionale di 100 delegati e un Esecutivo nazionale, con un forte controllo del vertice. Tra i presenti, numerosi ex leghisti, figure estremiste di destra e delusi dalla politica, che vedono in Vannacci un leader capace di raccogliere gli "scarti" degli altri partiti. Il movimento punta a rimanere vicino all'elettorato con eventi come gli "AperiVannacci".

Read more »

Futuro Nazionale, oggi l'assemblea costituente del partito di VannacciLeggi su Sky TG24 l'articolo Futuro Nazionale, oggi l'assemblea costituente del partito di Vannacci

Read more »