Vanni De Luca torna sui palchi italiani con uno spettacolo sulla memoria umana. Sfatati i miti del multitasking e analizzato il rapporto tra intelligenza artificiale e cognizione.

Vanni De Luca torna a occupare i principali teatri italiani dopo un decennio di assenza, presentando un nuovo spettacolo che celebra le eccentricità cognitive del passato e interroga il presente tecnologico. Il performer originario della provincia di Pavia porta in scena un viaggio narrativo che rievoca il clima del vaudeville e del varietà di inizio Novecento, concentrandosi sulle storie di sei artisti dalle doti eccezionali, tra cui calcolatori umani e pianisti prodigiosi. Questo allestimento non è solo un omaggio alla storia della performance, ma diventa un veicolo per discutere di temi cruciali per la società contemporanea, in particolare il valore della memoria e il ruolo crescente delle tecnologie digitali nella vita quotidiana.

Il rapporto tra Uomo e Intelligenza Artificiale

De Luca affronta direttamente la questione dell'intelligenza artificiale, definendola uno strumento a doppio taglio che la storia dell'umanità ha già conosciuto in altre rivoluzioni tecnologiche. L'attore richiama esplicitamente il Fedro di Platone, ricordando come Socrate avesse visto nella scrittura un pericolo che avrebbe indebolito la capacità umana di esercitare la memoria. Secondo il performer, questa dinamica si è ripetuta con l'avvento di Internet e dei chatbot, ma oggi si è verificata un'ulteriore escalation: non deleghiamo solo la ricerca delle informazioni, ma anche la loro elaborazione. Il messaggio che rivolge alle nuove generazioni è chiaro, definendo l'IA come un alleato e non come un sostituto, sottolineando che si tratta di strumenti e non di alter ego.

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Tecnica mnemonica e sfatatura del genio

Per dimostrare che le capacità mnemoniche non sono esclusive di pochi eletti, Vanni De Luca condivide la sua personale traiettoria formativa, smentendo l'idea di essere un genio nato. Durante il liceo, il suo rendimento scolastico era mediocre, tanto che completò gli studi come perito elettrotecnico in automazione industriale con un voto finale di 66/100. La svolta avvenne in seguito a un grave infortunio alla spalla, che lo costrinse a lunghi periodi di inattività costretto tra il divano e la televisione. Fu in quel contesto di noia che scoprì le figure di Derren Brown, grande mentalista, e di Dominic O'Brien, otto volte campione del mondo di memoria. Da lì nacque il suo allenamento, basato sull'idea che la memoria sia come un muscolo: se allenata con costanza, può raggiungere un'ipertrofia simile a quella fisica.

Nello spettacolo, l'artista mette in scena numeri straordinari che sembrano defying le leggi della fisica cognitiva, come recitare brani della Divina Commedia mentre risolve il cubo di Rubik ed esegue calcoli mentali. Queste prestazioni, pur impressionanti, sono il risultato di una disciplina rigorosa e non di un talento innato incomprensibile. L'obiettivo principale di De Luca è invitare il pubblico a riprendersi la propria memoria e a comprendere che queste abilità sono accessibili a chiunque sia disposto a investire tempo e impegno nel processo di apprendimento.

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L'illusione scientifica del multitasking

Una delle tesi centrali della performance e delle riflessioni di Vanni De Luca riguarda la smascheratura del multitasking, definito un'illusione pericolosa. Dal punto di vista mnemonico, e specificamente per quanto riguarda la memoria di lavoro o a breve termine, il cervello umano rimane limitato nella capacità di gestire flussi informativi multipli contemporaneamente. L'artista utilizza esempi pratici tratti dalla vita quotidiana per illustrare come il cervello non possa realmente seguire più attività complesse nello stesso momento. Ad esempio, cercare di inviare un'email ricevendo notifiche sul telefono mentre si parla al cellulare con un'altra persona comporta un sovraccarico che il sistema cognitivo non riesce a gestire efficientemente.

Un altro esempio citato riguarda chi ascolta un podcast cercando contemporaneamente di scrivere un testo che richiede precisione linguistica: il cervello è costretto a fare una scelta, compromettendo o la comprensione dei contenuti audio o la qualità della scrittura. De Luca distingue nettamente tra il essere multidisciplinari, una qualità positiva che apre diverse possibilità, e la pretesa di eseguire tutto insieme. La soluzione non risiede nella frammentazione dell'attenzione, ma nell'imparare a organizzarsi, stabilire priorità e concentrarsi su un'attività alla volta per garantire efficacia e qualità nel lavoro svolto.

Automatismi e gestione delle priorità

Ciò che appare come multitasking è spesso, secondo l'analisi di De Luca, un rapido passaggio da un'attività all'altra, reso possibile solo quando le azioni sono diventate automatismi consolidati. Il riferimento tipico è alla guida dell'automobile: è possibile sostenere una conversazione mentre si guida solo perché la meccanica della guida è stata appresa fino a diventare una seconda natura. Questo meccanismo di automatismo non si applica a compiti che richiedono nuovo apprendimento o alta precisione cognitiva. La capacità di eseguire più attività in apparente simultaneità esiste solo quando il carico cognitivo di una o più di queste è stato ridotte al minimo attraverso la ripetizione e l'abitudine.

La riflessione finale di Vanni De Luca invita quindi a una rivisitazione critica delle abitudini moderne. In un'epoca in cui deleghiamo alle macchine compiti sempre più complessi e ci illudiamo di poter fare tutto insieme, recuperare la consapevolezza dei limiti cognitivi diventa essenziale. Non si tratta di scegliere tra uomo e macchina, ma di definire ruoli chiari per ciascuno, usando la tecnologia come supporto senza perdere la padronanza delle proprie facoltà mentali fondamentali. Lo spettacolo e la sua filosofia ricordano che la vera efficizia risiede nella capacità di concentrarsi, non nella frenesia del fare multiple cose contemporaneamente senza una reale direzione.