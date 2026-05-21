Variabilità batterica orale può influire su mal di testa

Un studio ha scoperto che le differenze nella popolazione batterica orale possono influenzare i rapporti tra il mal di testa e l’abbondanza di batteri presenti nella bocca.

Proprio queste molecole, una volta nel circuito sanguigno, possono essere convertite in ossido nitrico e dare vasodilatazione. Le verdure (bietole, sedano, rape, spinaci), e nell’acqua potabile - sono utilizzate per convertirsi in nitriti.

I nitriti, a loro volta, possono combinarsi con altre molecole, le ammine, presenti negli alimenti ricchi di proteine come carne, salumi, formaggi, a formare le N-nitrosammine, che sono invece cancerogene. I risultati delle analisi dimostrano che la diversità dei batteri presenti nella bocca delle persone con emicrania è più o meno simile a quella delle persone senza emicrania. La sostanza-chiave nella differenza è la quantità di batteri più abbondanti nei soggetti con frequenti mal di testa





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Riflessione Variazione Mal Di Testa Bacteria Mouth

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