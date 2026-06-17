Vasco Rossi festeggia i 35 anni del figlio Luca: gli auguri e le foto dolci

Il rocker Vasco Rossi ha dedicato una serie di teneri post social al figlio Luca per il suo 35esimo compleanno, condividendo foto di ieri e oggi e messaggi d'affetto. Luca, cresciuto con il padre dopo il matrimonio con Laura Schmidt, collabora artisticamente con Vasco e ha intrapreso una carriera musicale personale. Il compleanno è anche l'occasione per ricordare gli altri due figli del cantante, Lorenzo e Davide, nati da relazioni precedenti.

È un giorno di festa in casa Rossi, la famiglia del celebre rocker Vasco Rossi celebra il 35esimo compleanno di Luca, il figlio più piccolo.

Il cantante ha condiviso sui social media una serie di foto che ritraggono Luca da bambino e oggi, esprimendo tutto il suo affetto e orgoglio paterno. Negli scatti si vede il bambino mentre è in braccio al padre e poi il giovane uomo di oggi, insieme alla madre Laura Schmidt, oltre a momenti intimi come un bacio tra padre e figlio. Vasco ha scritto: Oggi il mio Lukito compie 35 anni.

Gli auguro tanta gioia e tanta salute, ovviamente anche tanto altro, ma queste sono le cose più importanti. Evviva!!!. La colonna sonora di questi pensieri è la canzone Una splendida giornata. Vasco mostra il suo lato più tenero, festeggiando il figlio con cui ha costruito un rapporto particolarmente stretto, poiché Luca è l'unico cresciuto insieme a lui dopo il matrimonio con Laura Schmidt nel 2012.

Luca ha ereditato la vena artistica del padre e collabora con lui dietro le quinte, pur avendo intrapreso un suo percorso musicale personale. Il soprannome Lukito è sempre stato utilizzato da Vasco, che in passato ha dedicato al figlio una riflessione sul ruolo genitoriale: Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta.

Luca è il terzo figlio di Vasco Rossi. I due figli maggiori, Lorenzo e Davide, nati entrambi nel 1986 da relazioni diverse, hanno percorsi distinti. Davide, nato dalla relazione con Stefania Trucillo, è dj e attore e ha partecipato a Temptation Island come tentatore. Lorenzo, figlio di Gabriella Sturani, a cui Vasco ha dedicato la canzone Gabry, è stato riconosciuto dal padre only when he was already 15 years old e lavora come speaker radiofonico.

I festeggiamenti per Luca proseguono nelle stories di Vasco, che condivide ulteriori immagini della festa di compleanno, tra cui la torta con le candeline e un'ospitata televisiva di Luca in cui parla della sua attività di artista e di com'è stato crescere in una famiglia di artisti. Questo episodio evidenzia l'aspetto più intimo e famigliare del rocker, lontano dai palcoscenici, concentrato sull'affetto per i suoi figli e in particolare per Luca, con cui condivide non solo il sangue ma anche la passione per la musica





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