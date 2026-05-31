Vasco Rossi: "I perbenisti ipocriti e corrotti sono aumentati. Oggi scandalizzano l'amore, la musica e lo stare insieme" - Vasco Live 2026

Vasco Rossi parte dal palco del Vasco Live 2026 con una scaletta che parla del presente attraverso il passato, con un viaggio negli anni Ottanta che include canzoni come Vado al Massimo e Ciao. Affronta temi come l'amore, la musica e lo stare insieme e le ultime riflessioni di Francesco De Gregori, mentre I concerti sono una forma attiva di resistenza contro odio, paura e violenza.

Vasco Rossi partira dai suoi successi per il Vasco Live 2026 , che si terra da Rimini in una scaletta che parla del presente attraverso l'uso del passato.

La prima canzone, Vado al Massimo, si sposterbbe sul palco con una canzone moderna ruvida e punk, interpretata come una provocazione contro le convenzioni dell'epoca. Vasco ha inoltre parlato della sua posizione sul festival di Sanremo, sottofondo del concerto, e delle riflessioni di Francesco De Gregori sull'artista come parte dell'ecosistema. La sua esibizione conclude con Un Mondo Migliore, una risposta a tutto il resto e una speranza per il futuro.

E' da notare che Vasco Rossi continua a osservare il mondo dalla sua prospettiva, hewan parlando le sue canzoni come se non ne avesse bisogno, non ne hanno bisogno. Con un finale con un punto di vista ottimista sul futuro ma realista rispetto alla natura irripetibile di quel giorno, il Vasco Live 2026 appare non solo come un'esperienza musicale unica ma anche una poesia che evolve attraverso il tempo e che racchiude in sé un messaggio positivo





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