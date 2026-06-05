Vasco Rossi annuncia il 'Giubileo', una mega festa nazionale per i 50 anni di carriera che si terrà a Roma nel 2027. Il rocker di Zocca svela i piani per le celebrazioni e parla di un percorso emozionale e culturale che accompagnerà il pubblico per diversi mesi consecutivi.

Vasco Rossi lancia il ' Giubileo ' a Roma nel 2027: mega festa nazionale per i 50 anni di carriera . Il rocker di Zocca svela i piani per i 50 anni di carriera : la Capitale ospiterà il maxi evento da mezzo milione di spettatori.

Il Komandante in persona ha rotto gli indugi attraverso un annuncio social sul suo profilo Instagram, svelando che la Capitale aprirà le sue porte più prestigiose nella primavera del 2027 per dare vita a quello che è già stato ribattezzato come il 'Giubileo'. Una scelta dal forte valore simbolico per celebrare una storia artistica infinita, capace di unire e far cantare intere generazioni di italiani.

Il piano delle celebrazioni messe in atto dallo staff del rocker di Zocca non si limiterà a un semplice tour, ma assumerà i contorni di una vera e propria festa nazionale della musica. Le prime informazioni trapelate parlano di un percorso emozionale e culturale fatto di incontri, ricordi e grandissime emozioni, strutturato per accompagnare il pubblico per diversi mesi consecutivi. Il momento più atteso di questa lunghissima maratona rock sarà un raduno oceanico senza precedenti storici.

I dettagli logistici e organizzativi sono ancora blindatissimi e verranno svelati solo nelle prossime settimane, ma l'attesa tra i fan è già schizzata alle stelle. Questa incredibile ondata di musica e passione troverà il suo naturale e attesissimo compimento all'inizio dell'estate.

Il gran finale delle celebrazioni capitoline è infatti fissato per il mese di giugno del 2027, quando l'intero apparato della festa si sposterà finalmente sotto i riflettori del palco per il tradizionale e immancabile appuntamento con i concerti live di Vasco Rossi. Sarà proprio in quel momento, immersi nell'abbraccio dei grandi stadi, che l'epopea del Blasco celebrerà il suo mezzo secolo di storia live.

Per conoscere questa storica mobilitazione rock bisognerà attendere le prossime comunicazioni ufficiali, ma la certezza è che Roma si appresta a diventare il centro del mondo per tutto il popolo di Vasco





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