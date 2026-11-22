Charles Leclerc penalizzato per contatto con Lewis Hamilton a Las Vegas. Vasseur denuncia comportamento inaccettabile e minaccia conseguenze interne per la sicurezza dei piloti Ferrari.

La Scuderia Ferrari ha subito un duro colpo durante il Gran Premio di Las Vegas a causa di una collisione evitabile tra i propri piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'episodio ha compromesso le possibilità di un risultato migliore per il team di Maranello, costretto ad accontentarsi di un settimo e un decimo posto dopo una gara che prometteva ambizioni di podio.

Dettaglio collisione e sanzione ai commissari

Al giro 38 della gara, Leclerc ha tentato un attacco aggressivo verso il compagno di squadra Hamilton, provocando una girata del britannico e un immediato impatto tra le due vetture Rosse. I commissari di gara, esaminando le riprese dell'evento, hanno deciso di penalizzare Charles Leclerc con una sanzione temporale di 10 secondi per il contatto evitabile causato.

Also read Vasseur infuriato per l'incidente tra Hamilton e Leclerc a Las Vegas

La reazione furiosa del team principal

Frederic Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha convocato Charles Leclerc a fine gara con toni estremamente severi, definendo l'episodio totalmente inaccettabile. Il manager francese ha ricordato che era già stato richiesto esplicitamente al pilota monegasco di non attaccare Lewis Hamilton, sottolineando come il suo comportamento abbia messo a rischio il lavoro di ingegneri, azionisti e sponsor.

Conseguenze e tensioni interne a Maranello

Vasseur ha esplicitato che le conseguenze della collisione verranno discusse il giorno successivo in modo freddo e razionale, minacciando provvedimenti drastici per gestire una pressione tra i piloti definita ormai ingestibile. Il francese ha evidenziato che esiste un'incomprensione umana tra Leclerc e Hamilton, che sembrano concentrarsi più sui propri interessi personali che sul bene della squadra Ferrari.

Advertisement

Dichiarazioni ufficiali di Leclerc e Hamilton

Charles Leclerc ha ammetto a testa bassa la propria responsabilità nell'incidente, accettando la sanzione e affermando di non voler salvaguardare nulla dal weekend di gara. Lewis Hamilton, dal canto suo, ha ribadito che la responsabilità decisionale spetta a Vasseur, ricordando che la battaglia interna non deve penalizzare la lotta contro le McLaren di Piastri e Norris per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Prospettive future per il duo di piloti

La situazione attuale sembra aver compromesso definitivamente il rapporto tra i due piloti, sollevando ipotesi estreme che potrebbero vedere uno dei due perdere il posto in team per la stagione 2027. Sebbene Hamilton abbia dichiarato di non avere problemi personali con Leclerc, entrambi riconoscono che la dinamica di gara sta diventando sempre più tossica e dannosa per l'intera organizzazione Ferrari.