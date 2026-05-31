Vavassori torna all'Under 21: un nuovo step nel percorso azzurro

Il giovane calciatore Vavassori lascia il ritiro di Coverciano per tornare alla selezione Under 21, dove proseguirà il proprio percorso di crescita internazionale.

Il giovane calciatore Vavassori lascia il ritiro di Coverciano per tornare alla selezione Under 21 , dove proseguirà il proprio percorso di crescita internazionale. La decisione rientra nella gestione complessiva del giocatore da parte dello staff tecnico azzurro, che ha scelto di inserirlo stabilmente nel gruppo guidato dalle prossime attività.

Vavassori si aggregherà subito ai compagni dell'Under 21 in vista del prossimo impegno amichevole contro l'Albania a Fontanafredda. Per il giocatore si tratta di un'opportunità importante per accumulare minutaggio e continuità in un contesto altamente competitivo, dopo la recente esperienza con il gruppo della Nazionale maggiore. Il passaggio all'Under 21 rappresenta così un nuovo step nel suo percorso azzurro, con l'obiettivo di consolidare la propria crescita e guadagnare sempre più spazio nelle gerarchie del calcio giovanile italiano





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