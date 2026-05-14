Veloci e Dj vincono Pechino Express, ma la commozione supera ogni avversità

La coppia più giovane di Pechino Express, composta da Chanel e Filippo, ha vinto la gara, dimostrando grande forza e resistenza. La commozione dei due al momento del verdetto ha cancellato ogni amarezza, poiché il viaggio ha lasciato una sensazione di gratitudine e condivisione.

Queste ultime, infatti, nell'ultimo tragitto hanno perso parecchio tempo per trovare la pagoda della vittoria, e questo le ha inevitabilmente rallentate facendo sì che fossero Chanel e Filippo ad arrivare primi.

I due, migliori amici sin dall'infanzia e uniti da una grande complicità oltre che dalla passione per i viaggi, hanno affrontato un Pechino Express fatto di saliscendi. All'inizio, infatti, Filippo rimproverava Chanel di essere troppo indolente e di fare tutto lui ma, al momento opportuno, è stata Chanel a dare alla coppia lo sprint necessario per andare avanti.

Non solo aiutando Filippo a capire dove sbagliava - pensiamo, per esempio, alla penalità che gli Spassusi hanno dato loro e alla maturità di Chanel nell'accettarla - ma anche giocandosi, proprio alla finale di Pechino Express, la carta che Channel non si è mai giocata fino a quel momento, ossia essere la figlia del Capitano Francesco Totti. La coppia più giovane di questa edizione si è dimostrata anche una delle più forti come tempra e resistenza, considerando che sia Chanel che Filippo non si sono tirati indietro davanti a nulla.

Né davanti alle zuppe invereconde da assaggiare né davanti ai lanci da un palazzo di più di trenta piani per evitare una penalità di 15 minuti. Secondo meritatissimo posto per le Dj, che hanno dato vita a un viaggio luminoso perché, nonostante qualche attrito, sono sempre riuscite a risollevarsi e a prendere Pechino Express con lo spirito giusto. Spirito che i Veloci hanno imparato con il tempo, dato che specie all'inizio soffrivano a non ingranare bene la marcia.

La commozione dei due al momento del verdetto e quella promessa che Patrick ha fatto al papà di Fiona prima di morire di occuparsi di lei e delle sue nipote sono riuscite però a cancellare qualsiasi tipo di amarezza perché, in fondo, Pechino Express fa questo: riesce a far viaggiare il pubblico di Sky verso Paesi lontani scacciando qualsiasi forma di malinconia perché quando intraprendi un viaggio e decine e decine di sconosciuti sono pronti ad aiutarti o anche solo a sorriderti senza chiedere niente in cambio non puoi che essere grato. E basta





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