Vendita casale Oriana Fallaci Lamole di Greve, 150 metri quadri e panorama sul Chianti

In vendita a Lamole di Greve il casale di 150 metri quadri di Oriana Fallaci. Tre camere, fienile e giardino con vista collinare nel cuore del Chianti.

La storica colonica situata a Lamole di Greve in Chianti, residenza di campagna amata dalla scrittrice Oriana Fallaci, è attualmente messa in vendita. L'immobile, situato in una delle zone più caratteristiche della Toscana, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita della celebre autrice, rimanendo un luogo di aggregazione affettiva anche durante i suoi lunghi soggiorni internazionali e i viaggi negli Stati Uniti.

Dettagli immobiliari e struttura del casale

L'edificio presenta una superficie abitabile di 150 metri quadri e si sviluppa su una pianta che integra perfettamente l'architettura rurale con i comfort moderni. La proprietà comprende tre camere da letto, due bagni, un guardaroba e una cucina dotata di un camino antico. L'ampio spazio pranzo è anch'esso caratterizzato dalla presenza di un camino, elemento che conserva l'impronta schiettamente contadina dell'abitazione.

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L'esterno è dominato da un panorama che si estende su distese di ulivi e cipressi, tipico del paesaggio collinare toscano. Il terreno circostante copre mille metri quadrati e include un ampio giardino che dà direttamente sulle colline. La ristrutturazione, riportata da Repubblica citando l'annuncio d'asta, ha mantenuto oggetti tipici della cultura agricola locale, preservando l'identità storica del luogo.

Il fienile e gli spazi ad uso studio

Al complesso abitativo si unisce un fienile su due livelli, che offre opportunità funzionali significative per un eventuale nuovo proprietario. Il piano terra della struttura secondaria è attualmente adibito a lavanderia e spazio di rimessaggio, garantendo praticità quotidiana. Al piano superiore, invece, l'ambiente è strutturato come uno studio-laboratorio, ideale per scrittori, artisti o professionisti che necessitano di uno spazio tranquillo e isolato.

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La disposizione degli spazi interni ed esterni riflette l'importanza che questo luogo aveva per la scrittrice, che lo considerava un rifugio solido. Nonostante i decenni trascorsi a New York e l'impegno sui fronti internazionali, il casale è rimasto per tutta la sua vita un luogo di stabilità e memoria personale, lontano dai riflettori della cronaca politica e giornalistica.

Memorie di famiglia e legame con Pasolini

Oriana Fallaci aveva espresso con chiarezza il suo sentimento verso questa proprietà, distinguendola da altre residenze. Come riportato nelle sue parole, la villa di Greve in Chianti era considerata la sua vera casa, un insieme rustico e bello dove vivevano anche i suoi genitori e la sua sorellina. Questo luogo custodisce memorie di famiglia profonde, tra cui il legame con il regista Pier Paolo Pasolini, che univa la scrittrice al cinema e alla cultura italiana del Novecento.

La vendita di questo immobile rappresenta quindi non solo una transazione commerciale, ma anche la possibilità per un nuovo proprietario di entrare in possesso di un pezzo di storia letteraria e personale. Il casale conserva un'atmosfera intima e protetta, lontana dal caos urbano, offrendo una connessione diretta con la natura e la tradizione toscana che la Fallaci amava profondamente.

Impatto sul mercato immobiliare locale e prospettive

La messa in vendita di questa proprietà influisce sul mercato immobiliare di fascia alta della zona del Chianti, attirando l'attenzione di acquirenti interessati a immobili con un forte valore storico e simbolico. La domanda per case coloniche ristrutturate con materiali originali e dotate di spazi lavorativi esterni come il fienile-studio è in crescita tra chi cerca residenze secondarie di lusso con un'anima autentica.

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Gli acquirenti potenziali possono aspettarsi di trovare un immobile che richiede attenzione ai dettagli storici, offrendo al contempo un livello di comfort moderno grazie alla recente ristrutturazione completa. La posizione strategica a Lamole di Greve garantisce facile accesso alle cantine vinicole e ai centri storici della zona, mantenendo al contempo la tranquillità e l'isolamento desiderati da chi cerca una fuga dalla vita frenetica delle città.