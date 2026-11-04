Vendite Armi Usa Taiwan Min. Difesa Koo Sostegno Bipartisan

Il ministro della Difesa taiwanese Wellington Koo assicura il sostegno bipartisan di Washington alle vendite di armi, nonostante il pacchetto da 14 miliardi di dollari sia in attesa.

Il ministro della Difesa taiwanese Wellington Koo ha ribadito, lo scorso 5 novembre a Taipei, che Taipei gode di un solido sostegno trasversale da parte degli Stati Uniti. Queste dichiarazioni sono arrivate subito dopo le elezioni di medio termine americane, quando i Democratici hanno assicurato il controllo di entrambe le camere del Congresso.

Contesto Vendite Armi USA Taiwan

Gli Stati Uniti rappresentano il principale partner internazionale e fornitore di armamenti per Taiwan, nonostante l'assenza di relazioni diplomatiche formali tra i due governi. La legge americana obbliga Washington a fornire all'isola i mezzi necessari per la sua autodifesa contro le minacce esterne. Questa posizione si colloca in un contesto geopolitico complesso e altamente sensibile per la stabilità regionale asiatica.

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Lo scorso mese di dicembre, il presidente Donald Trump aveva approvato una vendita di armi storica per dodici miliardi di dollari, la più grande di questo tipo mai realizzata. Tuttavia, un secondo pacchetto di aiuti militari, valutato in circa quattordici miliardi di dollari, è rimasto attualmente in sospeso. Questa situazione ha creato incertezze sui tempi di implementazione dei piani di rafforzamento delle difese taiwanese.

Tensioni Diplomatiche e Posizioni Cinesi

La Repubblica Popolare Cinese considera la questione taiwanese come la sua priorità diplomatica più delicata. Pechino ha ripetutamente chiesto a Washington di interrompere immediatamente tutte le vendite di armi all'isola. Il presidente cinese Xi Jinping definisce spesso l'unificazione come un obiettivo fondamentale, rifiutando il riconoscimento della sovranità indipendente taiwanese.

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Nello scorso mese di maggio, dopo un incontro con Xi Jinping, Donald Trump ha definito il pacchetto in sospeso una carta da gioco strategica. Il leader americano ha ammesso di aver tenuto l'accordo in abeyance, utilizzandolo probabilmente come leva negoziale nelle trattative bilaterali. Questa mossa ha generato preoccupazioni tra i partner asiatici e negli ambienti politici occidentali.

Impatto Elettorale e Supporto Congresso

Wellington Koo ha sottolineato durante una conferenza stampa in parlamento che il Congresso degli Stati Uniti ha sempre mostrato un sostegno bipartisan verso Taipei. Secondo le sue dichiarazioni, questo supporto non subirà modifiche significative nonostante il cambio di maggioranza al Congresso. Taipei continuerà a comunicare attivamente con i membri del Congresso e con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per garantire l'avanzamento delle procedure.

Il Pentagono non ha fornito commenti immediati fuori dall'orario di ufficio a Washington. Tuttavia, la posizione ufficiale rimane ferma sulla necessità di mantenere le capacità difensive dell'isola. La democrazia eletta a Taipei respinge categoricamente le pretese di sovranità di Pechino, affermando che solo il popolo dell'isola può decidere del proprio futuro politico.

Prossimi Passi e Sviluppi Attuali

A settembre, quattro colleghi repubblicani di Donald Trump avevano già esortato l'amministrazione a sbloccare oltre quindici miliardi di dollari in aiuti di sicurezza nazionale. Questa pressione era arrivata in vista della visita di Xi nella capitale statunitense. L'obiettivo era prevenire eventuali compromessi sulle vendite di armi durante i colloqui diplomatici di alto livello.

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Il governo taiwanese continua a monitorare attentamente la situazione internazionale. La strategia di Taipei si basa sulla collaborazione stretta con Washington per superare gli ostacoli burocratici e politici. L'obiettivo finale è garantire che le vendite di armi procedano secondo i tempi previsti per la sicurezza nazionale dell'isola.