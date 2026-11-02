Vendite auto Italia ottobre 2026: +4,8% ma fiducia concessionari crolla

Il mercato auto italiano a ottobre 2026 cresce del 4,8% con 131.921 immatricolazioni, ma la fiducia dei concessionari scende a 35,2 punti e l'Europa sorpassa l'Italia sulle elettriche.

Il settore automobilistico italiano registra un nuovo segnale di crescita per il mese di ottobre 2026, consolidando l'undicesimo incremento mensile consecutivo. I dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rivelano che nel decimo mese dell'anno sono state immatricolate 131.921 autovetture. Questo risultato corrisponde a un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un trend positivo che, sebbene meno dinamico rispetto ai picchi precedenti, mantiene la rotta dell'espansione del mercato.

Performance Stellantis e quote di mercato

Il gruppo Stellantis conferma la sua posizione di dominio nel panorama automobilistico nazionale, guidando le classifiche delle vendite. Nello specifico mese di ottobre, il colosso ha immatricolato complessivamente 31.865 vetture, di cui 20.243 legate al marchio Leapmotor e 11.622 con gli altri brand del gruppo. Tuttavia, questa performance ha comportato un lieve rinculo del 5,5% rispetto all'ottobre 2025, facendo scendere la quota di mercato complessiva al 24,2%, in flessione rispetto al 26,8% registrato l'anno precedente.

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Se si esclude la quota derivante dalle vetture del marchio cinese Leapmotor, il volume delle immatricolazioni scende a 11.622 unità, registrando un calo più marcato del 9,5% e una quota di mercato che si attesta al 23%. Nel primo trimestre dell'anno solare, i dieci mesi considerati dal rapporto, il gruppo ha venduto complessivamente 411.825 unità. Questo volume garantisce una crescita annua del 12,1% e una quota di mercato complessiva del 29,4%, superando l'incrocio del 28,4% dello stesso periodo nel 2025.

Crollo della fiducia e giudizi negativi

Nonostante i numeri delle immatricolazioni restino in attivo, il sentimento del mercato mostra segni di evidente preoccupazione tra gli operatori della rete vendita. Il Centro Studi Promotor evidenzia come l'indice di fiducia degli concessionari, elaborato tramite la sua inchiesta congiunturale mensile, sia sceso a quota 35,2 nel mese di ottobre. Questo risultato rappresenta una perdita di 4,1 punti rispetto al valore di 39,3 registrato a settembre, interrompendo il ciclo di tre mesi consecutivi di recupero.

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La componente principale che ha trainato questo calo di fiducia riguarda i giudizi sugli ordini acquisiti. La percentuale di concessionari che definisce elevati i livelli degli ordini è crollata drasticamente dal 21% di settembre all'esiguo 5% di ottobre. Al contempo, la quota di operatori che giudica bassi gli ordini è salita dal 47% al 56%, segnalando un raffreddamento della domanda effettiva registrata nei showroom.

Bassa affluenza e prospettive cautelar

L'analisi del Centro Studi Promotor mette in luce un ulteriore fattore critico: l'affluenza fisica nei locali delle concessionarie. La percentuale di operatori che segnala una scarsa presenza di clienti è aumentata dal 47% di settembre al 62% di ottobre. Questo dato suggerisce che i volumi di vendita attuali sono mantenuti da clienti già orientati all'acquisto, mentre la capacità di attrarre nuovi acquirenti dal nulla sembra essere in diminuzione.

Le aspettative per i prossimi trimestri si configurano con toni ancora più prudenti. Solo il 5% degli interpellati prevede un aumento delle consegne nei successivi tre-quattro mesi, contro il 13% che nutriva tale speranza a settembre. La maggioranza degli operatori, per il 64%, si attende una stabilità dei volumi, mentre il 31% prevede una diminuzione, un valore in forte rialzo rispetto all'19% registrato nel mese precedente.

Il ritardo strutturale verso il 2019

La crescita registrata ad ottobre non è sufficiente a colmare il divario strutturale che separa il mercato attuale da quello pre-pandemia. Le immatricolazioni del mese corrente risultano inferiori del 16,1% rispetto al ottobre 2019. Se si analizza il periodo cumulato da gennaio a ottobre, il divario si attenua leggermente ma rimane significativo al 13,8%. Per il pieno anno 2026, il Centro Studi Promotor stima 1.627.891 immatricolazioni, con un incremento del 6,7% sul 2025, ma ancora un ritardo del 15,1% rispetto ai livelli del 2019.

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La mobilità elettrica, pur mostrando tassi di crescita assoluti elevati, fatica a decollare in Italia rispetto ai standard europei. A ottobre le auto completamente elettriche hanno raggiunto 7.855 immatricolazioni, un aumento del 26,5% sul 2025. Tuttavia, la quota di mercato è scesa al 6%, dopo aver toccato il picco del 10,1% a giugno e il 7,6% a settembre.

Nei primi dieci mesi del 2026, le vetture elettriche immatricolate sono state 108.779, con un aumento annuo del 62,2% e una quota di mercato consolidata al 7,8%. Nonostante il parco circolante totale al 31 ottobre contasse 461.326 unità, l'Italia si distacca nettamente dai vicini. Mentre Francia e Germania superano il 34% e il 41% di penetrazione, l'Italia resta bloccata al 7,6% a settembre, un divario che l'Associazione Motus-E definisce estremamente preoccupante per la competitività futura del Paese.