L'appartamento dell'Upper East Side, icona di Colazione da Tiffany, è stato acquisito per 11,5 milioni di dollari. Dettagli sugli interni esclusivi e la storia dell'immobile.

L'appartamento newyorchese immortalato nel celebre film "Colazione da Tiffany" è stato ufficialmente venduto per la somma di 11,5 milioni di dollari. La residenza, situata al numero 169 East 71st Street nel quartiere Upper East Side di Manhattan, rappresenta uno degli scenari più iconici della storia del cinema. La transazione riguarda la dimora della protagonista del cult di Blake Edwards, trasformatasi in un oggetto di desiderio per collezionisti di storia del cinema e amanti dell'alta borghesia.

Dettagli tecnici e architettura dell'immobile

La struttura è un edificio residenziale di lusso costruito nel 1866 su progetto dell'architetto John Sexton. Con una superficie complessiva di 4.465 metri quadrati distribuiti su cinque piani, l'immobile offre spazi ampi e riservati. La planimetria include quattro camere da letto e quattro bagni completi, integrati da tre servizi aggiuntivi per il personale. Il proprietario avrà accesso a una cantina per la degustazione del vino, a diverse terrazze e a un giardino privato.

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Interni lussuosi e materiali di pregio

Il rivestimento dei pavimenti è realizzato in quercia bianca con eleganti intarsi in ebano, che creano un contrasto visivo raffinato. La cucina è dotata di un'isola centrale massiccia in marmo Calacatta Gold, arricchita da mosaici realizzati in Italia. La zona lavanderia e armadi include uno spazio vanity dedicato, ideale per la toeletta quotidiana. I caminetti antichi e le boiserie in legno completano l'atmosfera di charme storico.

Bagni esclusivi e spazi esterni

I bagni principali sono interamente rivestiti in marmo damascato, una scelta che conferisce un aspetto opulento e regale agli ambienti umidi. Ogni bagno è fornito di cabina doccia e vasca da bagno in nichel lucido, elementi che definiscono il livello di finitura. L'esterno offre un giardino di 30 metri con due terrazze arretrate e un piccolo balcone in stile Giulietta, elementi che aumentano il valore estetico della proprietà.

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Differenze tra la realtà e il film

Sebbene l'edificio sia lo stesso utilizzato per le riprese esterne, gli interni mostrati nel film del 1961 non corrispondono alla realtà attuale. La scena in cui Audrey Hepburn cerca il suo gatto sotto la pioggia o bacia Paul, interpretato da George Peppard, è stata girata negli studi cinematografici di Los Angeles. Di conseguenza, elementi come il letto d'oro e il divano degli anni Sessanta non esistono nella residenza reale.

Storia abitativa e sviluppo urbano

La proprietà ha una storia che risale alla metà dell'Ottocento, quando l'Upper East Side si affermava come zona esclusiva della Grande Mela. I primi proprietari includono l'insegnante Joseph Wallace Cremin, la cui famiglia visse nella dimora per diverse generazioni fino al 1947. In quell'anno, l'edificio fu diviso in due unità indipendenti, struttura che è stata mantenuta fino alla vendita recente. La residenza resta un simbolo di prestigio nel mercato immobiliare di Lenox Hill.