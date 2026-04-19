Venezia: boicottaggio online contro il contributo di accesso, nasce "Nocda"

Un sito web chiamato Nocda permette ai residenti di Venezia di donare codici QR gratuiti ai turisti, aggirando così il controverso contributo di accesso imposto dal Comune per visitare la città. L'iniziativa è una protesta contro la mercificazione di Venezia e la creazione di un precedente pericoloso per altre città turistiche.

Venezia , la Serenissima, è al centro di una nuova e inaspettata forma di protesta. Una scritta accattivante, " Venezia città aperta", campeggia su un sito web che offre una soluzione ingegnosa per aggirare il discusso contributo di accesso imposto dal Comune. Sotto questo slogan, due pulsanti invitano a donare o richiedere un codice di accesso.

Nocda, acronimo di "No al contributo di accesso", è il nome di questa iniziativa che sfrutta una delle scappatoie del regolamento veneziano: la possibilità, concessa agli abitanti, di invitare un numero illimitato di conoscenti. La definizione di "conoscenti", come si evince, è volutamente elastica. Il giovedì mattina in cui si riferisce la notizia, erano 165 i codici donati da residenti veneziani, ciascuno scaricabile gratuitamente. Questi codici, una volta ottenuti, aggirano la piattaforma ufficiale del Comune deputata alla gestione dei pagamenti e delle esenzioni. Il QR code così generato, da esibire in caso di controlli, permette a un massimo di dieci persone di accedere alla città senza dover pagare il biglietto. Sebbene sul sito fossero disponibili poco più di 1.600 inviti quel giorno, nei giorni precedenti decine di migliaia erano già state utilizzate, dimostrando la rapida diffusione di questa pratica. La donazione dei codici è facilitata dal fatto che non sono direttamente associati a chi li riceve, un espediente voluto dal Comune per tutelare la privacy, ma che in questo caso si rivela un punto debole sfruttabile. Il contributo di accesso, introdotto lo scorso anno, mirava a limitare il flusso di visitatori giornalieri, i cosiddetti "escursionisti", che entrano ed escono dalla città senza pernottare. La logica prevedeva un costo di 5 euro per chi prenota con più di quattro giorni di anticipo e 10 euro per chi prenota meno di 72 ore prima dell'arrivo. Il Comune aveva previsto un lungo elenco di esenzioni, includendo chi pernotta in strutture ricettive (pagando la tassa di soggiorno), gli abitanti di Venezia, i loro parenti fino al terzo grado, i lavoratori, le persone con disabilità, i convocati da uffici giudiziari e coloro che devono sottoporsi a esami o visite mediche. Dopo un confronto con la Regione, sono stati esentati anche tutti i residenti del Veneto, ai quali è sufficiente esibire la carta d'identità. Le persone esenti, ad eccezione degli abitanti e dei residenti veneti, devono comunque registrarsi sulla piattaforma comunale e scaricare il proprio codice QR. Nonostante le dichiarazioni ufficiali del Comune, che sostengono come il contributo sia una base per future azioni integrate volte al governo dei flussi turistici, molte associazioni hanno criticato il piano, ritenendo che il biglietto sia servito principalmente a incrementare le casse comunali senza effettivamente ridurre il numero di visitatori. Alessandro Tonin, il ricercatore dietro Nocda.com, ritiene che trattare Venezia come un parco a tema o un museo a pagamento sia un approccio errato e dannoso. Secondo Tonin, il contributo di accesso rischia di trasformare Venezia da città viva a mero luogo per turisti, e che il problema della monocultura turistica si possa affrontare con soluzioni più efficaci, come la limitazione delle locazioni turistiche e il ritorno dei residenti nel centro storico. Il timore di Tonin è che Venezia possa diventare un pericoloso precedente per altre città turistiche italiane. Tonin è anche contrario ai controlli sistematici e all'acquisizione di dati personali, che limitano la libertà dei cittadini. Ogni giorno, centinaia di operatori tra steward e agenti di polizia locale effettuano controlli, e non è raro che i residenti debbano esibire i propri documenti per rientrare a casa. Marco Rosa Salva, direttore di una scuola di musica, ha intrapreso un'azione più personale, offrendo codici ai turisti in attesa ai tornelli o pubblicandoli sui social media. La sua motivazione è la convinzione che Venezia debba rimanere una città aperta a tutti, non solo agli abitanti e ai turisti in senso stretto, e che esistano alternative più valide per gestire il turismo di massa, come la limitazione degli autobus turistici e delle crociere. La reazione di alcuni amministratori comunali è stata di denuncia delle "attività illecite" degli abitanti che donano i codici, arrivando a ipotizzare persino il reato di truffa. Tuttavia, per evitare contenziosi legali per diffamazione, non sono state mosse accuse dirette





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