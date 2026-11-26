Scopri dove trasmettono le partite di Serie A. Guida completa su DAZN, Sky Sport e NOW per seguire Venezia-Bologna con streaming e tv.

La diretta della partita di Serie A tra Venezia e Bologna è disponibile su DAZN e Sky Sport, con accesso in streaming anche sulla piattaforma NOW. La sfida, valida per il tredicesimo turno del massimo campionato italiano, viene trasmessa con modalità che garantiscono la copertura completa del match.

Trasmissioni Dirette e Piattaforme

DAZN e Sky Sport detengono i diritti per la trasmissione dell'incontro, offrendo agli appassionati diverse strade per seguire l'evento. La possibilità di guardare la partita live è estesa anche a NOW, la piattaforma streaming di proprietà di Sky che rende fruibile il contenuto direttamente via internet. Questa opzione è ideale per chi cerca flessibilità senza vincoli di decoder fisici.

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Sky Sport rappresenta l'opzione tradizionalmente più affidabile per chi privilegia la stabilità del segnale televisivo. La piattaforma trasmette le tre partite in co-esclusiva a giornata, puntando specificamente sugli incontri principali delle serate di sabato alle ventuno e quarantacinque, della domenica alle diciotto e del lunedì alle ventuno e quarantacinque. L'offerta include una qualità dell'immagine superiore, disponibile anche nel formato 4K, evitando i tipici ritardi dello streaming.

La piattaforma NOW propone un'esperienza digitale immediata che non richiede parabole o apparati esterni. L'accesso è possibile tramite Smart TV, console, personal computer e dispositivi mobili attraverso l'app ufficiale. A differenza degli abbonamenti lineari, il Pass Sport unisce in un'unica soluzione il calcio, la Formula Uno, la MotoGP e il tennis, includendo oltre alle tre partite di Serie A anche l'intera UEFA Champions League.

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Analisi del Contesto Sportivo

La partita di Venezia contro Bologna apre il turno, fungendo da anticipo per il tredicesimo giorno di Serie A. L'evento si disputerà al Pierluigi Penzo, stadio cittadino che ospiterà la competizione in programma per venerdì ventisette novembre. Il contesto sportivo vede le due squadre arrivare da esperienze molto diverse nelle giornate precedenti.

Il Venezia affronta l'impegno dopo una prestazione difficile all'Allianz Stadium contro la Juventus. La squadra allenata da Davide Nicola ha subito una sconfitta netta per quattro a zero, con un primo tempo concluso a reti inviolate e un secondo atto caratterizzato dal crollo difensivo. Questa recente esperienza pesa sulla fiducia del gruppo in vista della sfida casalinga.

Il Bologna arriva in città con un morale e una situazione diversa rispetto agli ospiti. La squadra emiliana cerca di consolidare la propria posizione in classifica approfittando delle difficoltà dell'avversario. La gestione tattica e la composizione della rosa giocano un ruolo fondamentale nel determinare l'esito dell'incontro, rendendo l'anticipo particolarmente interessante per gli osservatori.

Offerta Calcio e Diritti TV

Il pacchetto principale dei diritti televisivi garantisce la visione di tutte le dieci partite di ogni turno, con sette incontri riservati in esclusiva assoluta. DAZN e Sky Sport offrono una copertura totale del campionato, assicurando che nessun dettaglio strategico sfugga agli abbonati. La disponibilità delle dirette è estesa anche a contesti internazionali attraverso la connessione internet.

Oltre alle dirette, le piattaforme propongono contenuti aggiuntivi come i programmi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand. Il piano Standard include anche l'accesso ad altre leghe europee, tra cui LaLiga spagnola, la Serie BKT e il calcio femminile internazionale. Questa ricchezza di contenuti amplia l'offerta oltre il semplice evento singolo.

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Impatto per gli Abbonati

La scelta della piattaforma influisce sull'esperienza di visione, con opzioni che spaziano dal decoder tradizionale allo streaming flessibile. Gli utenti che privilegiano la massima affidabilità optano per Sky Sport, mentre chi cerca accessibilità immediata sceglie NOW. DAZN mantiene una posizione di forte presenza nel mercato delle dirette sportive.

La presenza di una VPN può essere utile per bypassare restrizioni geografiche, garantendo l'accesso anche da regioni diverse. Tuttavia, la fruizione regolare avviene attraverso le piattaforme autorizzate che forniscono la qualità e la stabilità necessarie. Gli abbonati possono scegliere in base alle proprie esigenze di qualità video e compatibilità dei dispositivi disponibili.

La copertura televisiva dell'incontro tra Venezia e Bologna si inserisce nel più ampio panorama dei diritti sportivi italiani. Le piattaforme investono costantemente per migliorare l'esperienza utente, riducendo i tempi di caricamento e aumentando la risoluzione. Gli appassionati hanno a disposizione strumenti tecnologicamente avanzati per seguire ogni giornata di campionato.

La diretta della partita rimane il fulcro dell'offerta, con momenti chiave come i goal e i tiri liberi trasmessi in tempo reale. L'importanza di seguire l'evento in diretta è data dall'interazione con la comunità sportiva e la possibilità di condividere le emozioni istantaneamente. Le piattaforme continuano a ottimizzare i servizi per rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più esigente.