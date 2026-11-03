Venezia-Como: il VAR annulla il rigore per mano di Milla

Il VAR revoca il rigore assegnato all'arbitro Ferrieri Caputi dopo la mano di Milla nel match Como-Venezia. La decisione genera polemiche.

Nel corso della partita tra Como e Venezia, intorno alla mezz'ora del primo tempo, si è verificata una situazione controversa che ha coinvolto l'arbitro Ferrieri Caputi. L'ufficiale di gara, posizionatosi molto vicino all'azione di gioco, ha inizialmente assegnato un calcio di rigore a favore del Venezia. Tuttavia, questa decisione è stata successivamente rivista e modificata grazie all'intervento del VAR.

La sequenza di gioco e l'assegnazione iniziale

L'episodio è nato quando Busio è arrivato al limite dell'area di rigore avversaria. In quel momento, Milla, nel tentativo disperato di fermare l'attaccante, ha toccato nettamente il pallone con la mano. La signora Ferrieri Caputi, trovandosi in una posizione ottimale per osservare la scena, ha immediatamente indicato il dischetto, assegnando così il calcio di rigore per il Venezia.

Also read Serie A: Como-Venezia in campo domenica alle 12.30 DIRETTA

La revisione e la revoca della decisione

Dopo questa prima assegnazione, è seguita una lunga revisione al VAR. Inizialmente, si era pensato che il controllo potesse riguardare la posizione esatta della mano di Milla, valutando se questa fosse dentro o fuori dall'area di rigore del Como. Alla fine, però, l'arbitro ha revocato la sua decisione iniziale, annunciando pubblicamente che il giocatore non aveva commesso alcun fallo. Di conseguenza, il tocco di mano è stato giudicato come non punibile secondo le regole del gioco.

Advertisement

Le reazioni e le opinioni degli esperti

Questa scelta arbitrale ha suscitato diverse reazioni nell'ambiente calcistico. Secondo l'opinione di Luca Marella su DAZN, la decisione di revocare il rigore nella partita tra Como e Venezia è da considerarsi sbagliata. Molti osservatori hanno espresso perplessità sulla corretta applicazione del regolamento in questo specifico frangente, sottolineando la chiarezza del contatto tra la mano e il pallone.

La vicenda mette in luce l'importanza cruciale del VAR nelle decisioni arbitrali moderne, ma anche i margini di interpretazione che possono generare dibattiti accesi tra tifosi, giocatori e addetti ai lavori. La gestione di episodi simili rimane uno dei punti focali del dibattito sul fairness e sull'accuratezza delle chiamate in campo durante le partite di Serie A.