Fratelli d'Italia presenta emendamento per aumentare il ticket di accesso a Venezia a 20 euro. Obiettivo: gestire i flussi e finanziare servizi gratuiti nella città lagunare.

Il partito Fratelli d'Italia ha formalmente inserito nella sua proposta di emendamenti per la prossima manovra finanziaria una nuova misura riguardante il sistema di accesso alla città di Venezia. La proposta, sottoscritta da Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento Turismo del partito, mira ad adeguare la normativa vigente per rispondere alle crescenti esigenze di gestione dei flussi turistici. L'intervento si concentra specificamente sull'adeguamento economico del ticket di accesso, uno strumento considerato sempre più cruciale per la sostenibilità del patrimonio urbano lagunare.

Aumento del Ticket a 20 Euro per Venezia

La proposta principale prevede l'innalzamento dell'importo massimo del contributo d'accesso, portandolo da 5 o 10 euro a 20 euro. Attualmente, la tariffa varia in base alla tempistica della prenotazione, con importi ridotti per chi prenota con largo anticipo e costi maggiori per gli accessi last-minute. L'obiettivo di innalzare la cifra a 20 euro è quello di disincentivare i flussi transitori eccessivi e generare maggiori risorse da reinvestire nella città. Questa modifica si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di regolamentare l'accesso al centro storico, spesso sopraffatto dalla pressione turistica stagionale.

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Quadro Normativo e Legge di Bilancio 2019

L'iniziativa legislativa di Fratelli d'Italia agisce come modifica alla legge di bilancio del 2019, che ha riconosciuto al Comune di Venezia la facoltà di introdurre un ticket per l'accesso alla città antica e alle isole minori della laguna. Questa normativa del 2019 aveva stabilito tale permesso come alternativa all'imposta di soggiorno tradizionale, offrendo al municipio uno strumento flessibile di governance turistica. L'emendamento proposto mira ora a ottimizzare tale strumento, riconoscendo che le tariffe attuali potrebbero non essere più sufficienti a coprire i costi di gestione o a esercitare un adeguato effetto di filtro sui visitatori non residenti.

Il Ruolo di Gianluca Caramanna e del Turismo

Gianluca Caramanna, nella sua veste di responsabile del dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, ha presentato la proposta con l'intento di bilanciare l'esperienza del visitatore con le necessità logistiche della città. La firma dell'emendamento segnala una presa di posizione chiara sul tema della regolamentazione degli accessi, distinguendosi dalle posizioni di altre forze politiche che potrebbero privilegiare l'accesso libero o misure diverse. L'approccio di Caramanna evidenzia la necessità di un adattamento economico delle politiche turistiche, allineando i prezzi alle reali pressioni infrastrutturali subite dalla città.

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Servizi Accessori Gratuiti e Distribuzione dei Flussi

Oltre all'innalzamento del costo del biglietto, la proposta include disposizioni per l'offerta di servizi accessori gratuiti ai visitatori. Questa componente è progettata per favorire una migliore distribuzione dei flussi turistici all'interno dell'area metropolitana e delle isole limitrofe. L'idea è quella di rendere il sistema di tariffazione più equo e utile, utilizzando le risorse aggiuntive per migliorare l'esperienza del turista e ridurre la congestione nelle zone ad alta densità. I servizi gratuiti potrebbero includere informazioni, percorsi alternativi o agevolazioni per la mobilità interna, con l'obiettivo di diradare la folla nei punti critici.

Contesto Politico e Risposta Istituzionale

La proposta si colloca in un periodo di intensa attività politica e istituzionale, caratterizzata da altre vicende di rilievo come i funerali di De Gennaro alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Mentre il Capo dello Stato intende sostenere la famiglia del funzionario, ignorando le polemiche, il panorama politico vede Fratelli d'Italia concentrarsi sulle riforme strutturali come quella del ticket di Venezia. L'iniziativa di Caramanna si distingue per la sua specificità tecnica, proponendo una soluzione concreta a un problema storico, distinta dalle dinamiche giudiziarie o dalle questioni di bonus selettivi menzionate nel contesto generale.