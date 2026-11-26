Il sindaco di Venezia risponde all'emendamento di Fratelli d'Italia sul contributo di 20 euro. Un provvedimento strategico per gestire la pressione turistica in laguna dal 2027.

Il Comune di Venezia ha espresso il proprio sostegno ufficiale alla proposta di legge presentata dai deputati di Fratelli d'Italia, che prevede l'istituzione di un contributo di accesso alla città lagunare. Questo emendamento, inserito nel quadro della discussione sulla manovra finanziaria, mira a introdurre una tassa di soggiorno o un ticket diretti ai visitatori, con un importo massimo fissato a 20 euro. L'iniziativa segue lunghe trattative istituzionali e risponde alla storica richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale per dotarsi di strumenti più efficaci nella gestione della crisi del sovraffollamento turistico.

Dettagli Tecnici ed Emendamento Parlamentare

L'onorevole Caramanna, esponente del partito di maggioranza relativa, ha presentato l'emendamento che interviene direttamente sulla legge di bilancio del 2019. Questa norma aveva già conferito al Comune di Venezia la facoltà di introdurre un ticket per l'accesso alla città antica e alle isole minori della laguna, offrendo un'alternativa all'imposta di soggiorno attualmente in vigore. Il costo attuale varia in base all'anticipo della prenotazione, ma la nuova proposta mira a standardizzare e potenziare questo meccanismo. L'obiettivo dichiarato è permettere all'Amministrazione di offrire servizi accessori gratuiti per favorire una migliore distribuzione dei flussi visitatori nel tempo e nello spazio, riducendo la pressione sui centri storici più fragili.

Also read Fratelli d'Italia accelera sullo scudo democratico oltre le resistenze di Salvini

Posizione Istituzionale e Risposta del Sindaco

Il Sindaco di Venezia ha commentato positivamente l'iniziativa parlamentare, definendola una concreta traduzione di un appello avanzato da tempo al Governo. In particolare, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento diretto all'onorevole Caramanna per la sensibilità dimostrata nell'accogliere le istanze locali. La posizione ufficiale dell'Amministrazione sottolinea che il contributo di accesso non ha la finalità di fare cassa per l'erario, ma serve principalmente a governare i flussi turistici e a tutelare una città unica e fragile dal punto di vista urbanistico e ambientale. Questo strumento viene visto come necessario per modulare la tariffa, soprattutto nelle giornate di maggiore pressione, dopo i primi tre anni di sperimentazione già avviati.

Advertisement

Impatto Concreto e Prossimi Passi Normativi

La proposta ha implicazioni dirette per il calendario turistico e la gestione economica del Comune. L'applicazione del contributo è prevista per il 2027, una data che coincide con la scadenza naturale delle sperimentazioni in corso e con la necessità di una stabilizzazione normativa. Il Sindaco ha precisato che solo con l'approvazione definitiva della norma da parte del Parlamento saranno valutati i tempi e le modalità concrete di applicazione. Questo step legislativo è cruciale per definire come il margine più ampio nella modulazione della tariffa verrà utilizzato per finanziare i servizi accessori gratuiti menzionati nell'emendamento.

Strumenti di Governo dei Flussi Turistici

La struttura del contributo proposto permette al Comune di Venezia di utilizzare le risorse generate per servizi specifici, come indicato nelle clausole dell'emendamento. L'offerta di servizi accessori gratuiti non è un semplice sconto, ma un meccanismo di leva economica per spostare la domanda verso orari o zone meno congestionate. Questo approccio mira a decongestionare il centro storico durante i picchi di affluenza, tutelando il patrimonio culturale e la vivibilità per i residenti. La città attende quindi la conclusione dell'iter parlamentare per trasformare questa possibilità in una realtà operativa, garantendo che la tariffa massima di 20 euro sia applicata in modo equo ed efficace per la gestione sostenibile del territorio lagunare.