Venezia, il sindaco propone ticket d'ingresso fino a 50 euro per contrastare l'overtourism

Il nuovo sindaco di Venezia, Venturini, intende aumentare il ticket d'accesso alla città fino a 50 euro per disincentivare il turismo giornaliero e contrastare l'overtourism. Attualmente il costo è di 5-10 euro.

Il nuovo sindaco di Venezia , eletto al primo turno con la coalizione di centrodestra, ha proposto di aumentare il ticket d'accesso alla città lagunare fino a 50 euro.

Attualmente, il contributo per chi visita Venezia in giornata senza pernottare è di 5-10 euro, con diverse esenzioni. L'idea del primo cittadino è di incrementare la soglia minima a 30-50 euro per determinati giorni, al fine di disincentivare il turismo giornaliero. Venturini aveva già presentato questa proposta durante la campagna elettorale per le amministrative, sostenendo che l'aumento del costo del biglietto potrebbe ridurre l'afflusso di visitatori che non portano benefici economici alla città.

L'obiettivo principale è contrastare il fenomeno dell'overtourism, che affligge Venezia da anni. L'eccessiva concentrazione di turisti in giornata, senza pernottamento, causa un deterioramento della qualità della vita dei residenti e mette sotto pressione le infrastrutture urbane. Secondo il sindaco, molti visitatori arrivano per poche ore, visitano i monumenti principali e se ne vanno, senza lasciare un reale beneficio economico alle casse comunali o ai commercianti locali.

Per questo, Venturini ha richiesto un incontro al governo per discutere l'innalzamento del ticket, che passerebbe da 5-10 euro a 30-50 euro nei giorni di maggiore affluenza. Il ticket di ingresso a Venezia è già al terzo anno di sperimentazione. Attualmente, il costo è di 10 euro se pagato entro quattro giorni prima della visita, oppure 5 euro per chi prenota con anticipo.

Nel 2026, nei primi 42 giorni di applicazione, sono stati emessi più biglietti da 10 euro (circa 268mila) che da 5 euro (circa 245mila), evidenziando alcune difficoltà nella gestione dei flussi turistici. Chi non paga il ticket rischia una sanzione da 50 a 300 euro. La proposta di aumento del costo, se approvata, potrebbe rappresentare un passo significativo per limitare il turismo mordi e fuggi e migliorare la vivibilità della città





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venezia Ticket D'ingresso Overtourism Turismo Giornaliero Venturini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Venezia-Milano gara-4 alle 20 su Sky Sport UnoLeggi su Sky Sport l'articolo Venezia-Milano, Gara 4 finale Scudetto LBA in diretta tv e streaming su Sky e Now

Read more »

Marcelo Vaz al Genoa, l'agente: 'Ricorda Armero, l'Inter l'ha trattato per diversi mesi'Non solo Issa Doumbia dal Venezia allo Sporting Club di Portogallo.

Read more »

Dal lutto Armani al trionfo, per Milano scudetto e primo tripleteDopo Supercoppa e Coppa Italia, ecco il 3-1 in finale contro Venezia (ANSA)

Read more »

Venezia, ticket d'ingresso fino a 50 euro: la proposta del sindacoLeggi su Sky TG24 l'articolo Venezia, ticket d'ingresso fino a 50 euro: la proposta del sindaco Venturini

Read more »