Venezia: Intimidazione e Vandalismo contro un Ristoratore per una Presentazione di un Libro di Destra

Un ristorante a Venezia è stato oggetto di un atto vandalico e intimidatorio in seguito alla programmazione di una presentazione del libro "Destra sociale". L'episodio solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e il clima politico in città.

A Venezia , un atto di intimidazione e vandalismo ha colpito il Ristorante al Colombo, dove era prevista per questa sera la presentazione del libro " Destra sociale" di Marco Cassini, organizzata da Gioventù Nazionale in collaborazione con il Dipartimento cultura di Fratelli d’Italia.

All’ingresso del locale è comparso un cartello beffardo con la scritta “Il libro è stato… stimolante! Buon 25 aprile! ” accompagnato da una quantità significativa di sterco, un gesto chiaramente volto a intimidire il proprietario e a scoraggiare l’evento. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente intolleranza e censura nei confronti delle idee di destra, con un tentativo di impedire il libero confronto democratico e di soffocare la libertà di espressione.

Il libro di Cassini, che si interroga sulle possibili risposte alle crisi globali attuali, proponendo un’alternativa sia al progressismo che al reazionarismo, rappresenta un punto di vista innovativo e stimolante, capace di superare le dicotomie politiche tradizionali. La presentazione avrebbe rappresentato anche un’occasione per presentare i candidati di Gioventù Nazionale alle prossime elezioni amministrative di Venezia, con la partecipazione di figure di spicco come il senatore Raffaele Speranzon, il vicepresidente della Regione Veneto Lucas Pavanetto, il vice capogruppo di Fdi in regione Matteo Baldan e il vice responsabile del dipartimento Cultura Emma Barozzi.

La reazione da parte di Fratelli d’Italia è stata immediata e ferma. Marco Mestriner, commissario di Fdi Venezia città, ha definito l’atto come “vile e inaccettabile”, sottolineando come episodi simili, avvenuti in piena campagna elettorale, costituiscano un tentativo di intimidazione che non ha nulla a che vedere con il confronto democratico. Mestriner ha espresso piena solidarietà a Domenico Stanziani, il proprietario del ristorante, vittima di un attacco ingiustificato.

La condanna si estende a chi, con la scusa della difesa della democrazia, si comporta come un censore, colpendo anche chi, come Stanziani, ha sempre aperto le porte del proprio locale a eventi e iniziative di ogni genere. Questo non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di intimidazioni nei confronti della destra che si registrano in città, testimoniando un clima di crescente intolleranza e ostilità.

La preoccupazione è che questo sia solo un preludio a disordini e violenze che potrebbero verificarsi in altre città italiane durante le celebrazioni del 25 aprile, con gruppi antagonisti che potrebbero approfittare della ricorrenza per fomentare scontri e riaprire vecchie ferite. L’episodio solleva interrogativi profondi sulla tenuta del tessuto democratico e sulla capacità di garantire la libertà di espressione a tutti, indipendentemente dalle proprie idee politiche.

La censura e l’intimidazione rappresentano un attacco diretto ai principi fondamentali della democrazia, e non possono essere tollerate. È necessario che le istituzioni e le forze dell’ordine garantiscano la sicurezza e la libertà di manifestare il proprio pensiero, proteggendo i cittadini e le attività commerciali da atti di vandalismo e violenza. La presentazione del libro, nonostante l’intimidazione, dovrebbe andare avanti, come segno di resistenza e di affermazione della libertà di pensiero.

Il tentativo di silenziare voci scomode non deve avere successo, e la società civile deve opporsi con fermezza a ogni forma di censura e intolleranza. È fondamentale promuovere un clima di dialogo e confronto, nel rispetto delle diverse opinioni, per costruire una società più libera e democratica.

L’attacco al Ristorante al Colombo è un campanello d’allarme che ci invita a vigilare e a difendere i valori della democrazia e della libertà di espressione, che sono alla base della nostra convivenza civile





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