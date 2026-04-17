Venezia: La Birra Belga Diventa Patrimonio UNESCO Insieme alla Città e alla Cucina Italiana

Il Belgian Beer Weekend, prestigioso festival dedicato alla birra belga, si terrà per la prima volta fuori dal Belgio, a Venezia, dal 18 al 20 aprile 2026. L'evento celebra l'incontro tra la cultura birraria belga (Patrimonio UNESCO dal 2016), la cucina italiana (Patrimonio UNESCO dal 2025) e Venezia (Patrimonio UNESCO dal 1987), creando un'occasione unica di condivisione culturale e gastronomica.

Un momento cruciale nella storia di una città si verifica quando diversi elementi si fondono, generando un risultato che supera la semplice somma delle sue parti. Venezia , riconosciuta Patrimonio Mondiale dell' UNESCO dal 1987, ha edificato la sua magnificenza sull'incontro: con i mercanti orientali, con le fiorenti rotte del Mediterraneo, e con chiunque portasse beni preziosi verso la laguna. Ora, dal 18 al 20 aprile 2026, sarà la volta della birra belga .

Il Belgian Beer Weekend, il più autorevole festival dedicato alla cultura birraria belga, nato nel 1998 nella storica Grand-Place di Bruxelles, abbandona per la prima volta il suolo belga e sceglie Venezia come sua sede. Presso la Pescheria di Rialto, antico cuore pulsante del commercio lagunare, oltre 25 birrifici presenteranno i loro prodotti, offrendo al pubblico, con ingresso libero, degustazioni e conversazioni con i maestri birrai per tre giorni. La coincidenza che eleva questo evento oltre un semplice festival gastronomico è notevole e impossibile da ignorare. La cultura birraria belga è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dall'UNESCO nel 2016. La cucina italiana ha ricevuto lo stesso prestigioso riconoscimento il 10 dicembre 2025 a Nuova Delhi, con un voto unanime che ha sancito un primato storico: è la prima cucina nazionale nella sua interezza a ottenere tale onore. Venezia, teatro di questo incontro, è Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1987, un patrimonio materiale nel senso più concreto del termine, fatto di pietre, acqua, architetture e secoli di storia tangibile. Queste tre identità culturali, unite da valori condivisi come la trasmissione del sapere, il profondo legame con il territorio e la convivialità come pratica sociale, si incontreranno finalmente, sedute allo stesso tavolo, o meglio, allo stesso bancone, ai piedi del suggestivo Ponte di Rialto. In Belgio, la birra non è solo una bevanda da gustare, ma un vero e proprio patrimonio da custodire con cura. Esiste un paese in Europa dove la birra vanta uno status culturale paragonabile a quello del vino in Italia. La differenza non risiede nella quantità prodotta, ma nella profondità del suo significato culturale: il Belgio è il luogo dove la birra si è trasformata in un patrimonio vivente. L'UNESCO ne ha sancito il valore nel 2016, celebrando l'incredibile diversità degli stili birrari, la costante capacità di innovazione che non dimentica le radici storiche, l'elevata qualità e, aspetto forse più sorprendente, una rilevanza culturale profonda e diffusa. Il Belgio vanta quasi duecento birrifici attivi e circa 1.500 etichette diverse. Ogni birra è accompagnata dal suo bicchiere specifico, non per una mera questione estetica, ma perché la forma del bicchiere influisce significativamente sugli aromi e sulla persistenza della schiuma. Ogni birra ha la sua temperatura di servizio ideale, un proprio rituale di spillatura e abbinamenti gastronomici ben definiti. L'offerta spazia dalle witbier, fresche e aromatiche con note di coriandolo e scorza d'arancia, alle trappiste ad alta fermentazione, prodotte in quantità estremamente limitate. Si possono trovare le geuze, con la loro fermentazione spontanea e l'affinamento in botti di rovere, le saison delle Ardenne, le birre d'abbazia e le fruit beer, realizzate con l'aggiunta di ciliegie o lamponi freschi. Molte di queste storie uniche e i bicchieri che le accompagnano saranno protagonisti e assaggiabili proprio al Belgian Beer Weekend. La storia della birra belga è costellata di aneddoti straordinari. Uno dei più noti riguarda la celebre Delirium Tremens. Era il 26 dicembre 1988, e il birrificio Huyghe di Melle stava lavorando alla produzione di una nuova birra bionda ad alta gradazione, su richiesta del mercato italiano. Tra i presenti, un ispettore fiscale, dopo averne assaggiato un sorso, esclamò che se avesse continuato a berla, avrebbe iniziato a delirare. Il mastro birraio Jean De Laet colse immediatamente l'ispirazione: imbottigliò la birra nei contenitori ceramici destinati a un cliente tedesco e incaricò uno studente di disegnare un'etichetta in cambio di due casse di birra. L'iconico elefante rosa, ispirato alle visioni che i marinai inglesi dichiaravano di avere dopo aver bevuto eccessivamente, nacque così, quasi per caso. Oggi, questa birra è un'icona globale, e a Venezia sarà possibile assaggiarla direttamente dal birrificio che l'ha creata. Ancora più antica e altrettanto affascinante è la storia dell'Abbazia di Averbode, fondata nel lontano 1134 da monaci norbertini nel Brabante Fiammingo. I monaci hanno mantenuto viva la tradizione della produzione birraria dal XIV secolo, fino a quando l'attività si interruppe all'inizio del Novecento. Nel 2014, la tradizione è stata ripresa grazie a una collaborazione con il birrificio Huyghe: è stata recuperata la ricetta originale, utilizzandola con strumenti moderni. Questa storia di continuità riflette profondamente la visione belga del rapporto con il passato: non come un limite o un vincolo, ma come una radice solida da cui attingere per poter crescere e innovare. Venezia, la cucina italiana, la birra belga: tre eccellenze UNESCO si incontrano al Belgian Beer Weekend. Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, il Comitato Intergovernativo dell'UNESCO ha votato all'unanimità l'iscrizione della cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, un riconoscimento di valore mondiale per le tradizioni culinarie italiane





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