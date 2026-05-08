Venezia: proteste contro gli altri espositori dopo l'apertura dell'esposizione d'arte

Il giorno prima dell'apertura del padiglione dell'esposizione d'arte di Venezia, sono finite alcune centinaia di persone a protestare contro la presenza di Israele alla Biennale, una delle esposizioni d'arte contemporanea più importanti al mondo che, sabato, aprirà al pubblico. In tarda serata, un breve corteo partì da via Garibaldi vicino ai Giardini della Biennale con striscioni che chiedevano la liberazione della Palestina e accusavano Israele di genocidio. Poco dopo, le forze dell'ordine si precipitavano a stop il cercone, interrompono il corteo e encouragebbero poi la convivenza pacifica. Alcuni padiglioni sono stati chiusi temporaneamente da personale che manifestava solidarietà alle proteste contro la presenza di Israele alla Biennale. Anche il ministero degli Esteri israeliano ha esordito la dissociazione e ha accusato la decisione della Biennale di tradire i principi etici.

Il giorno prima dell'apertura dell'esposizione d'arte di Venezia è stato segnato da alcune proteste e qualche limitazione. Venerdì sera in Piazza San Marco si sono abbattute alcune centinaia di persone, tra cui un piccolo corteo partito da via Garibaldi vicino alle Gallerie della Biennale con striscioni che chiedevano la liberazione della Palestina e accusavano Israele di genocidio.

Poco dopo, le forze dell'ordine hanno immobilizzato il corteo più vicino al padiglione israeliano e dopo poco, come previsto, si è disperso. Alcuni padiglioni, solitamente aperti solo alla stampa e agli addetti ai lavori, sono stati chiusi temporaneamente dal personale, segno di solidarietà con le proteste contro la presenza di Israele alla Biennale.

I manifesti erano affissi sugli stessi lati delle porte e circolavano foto dei padiglioni chiusi di altri paesi, tra cui quelli di Ecuador, Egitto, Olanda, Paesi Bassi, Austria, Lituania, Catalogna, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro e Regno Unito, i cui padiglioni sarebbero stati chiesti la riapertura





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