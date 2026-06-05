Le elezioni comunali di Venezia hanno visto la vittoria di Simone Venturini al 51%, ma il voto evidenzia una profonda divisione tra centro storico e terraferma. Contemporaneamente, l'apertura della 61ª Biennale è stata segnata da polemiche sulla partecipazione di Russia e Israele, portando alla nascita della Biennale del Dissenso.

Le elezioni comunali di Venezia si sono concluse con una sconfitta netta per il centrosinistra. Simone Venturini, indicato come il naturale successore dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro, ha ottenuto il 51% dei voti, mentre Andrea Martella, sostenuto anche da una larga parte del mondo culturale veneziano, si è fermato al 37%.

Eppure il dato elettorale, da solo, racconta soltanto una parte della storia. La geografia del voto mostra infatti una frattura che attraversa Venezia da decenni: la terraferma, e in particolare Mestre, ha scelto in maggioranza Venturini, mentre la Venezia storica, insulare, ha espresso una preferenza diversa. Qui il neoeletto sindaco avrebbe ottenuto appena il 34,8% dei voti, contro il 51,4% di Martella.

Ancora una volta è emersa la distanza tra due realtà unite amministrativamente nel 1926, durante il regime fascista, ma profondamente differenti per interessi, identità e visione del futuro. Il Ponte della Libertà, che collega Venezia alla terraferma, sembra essersi quasi trasformato nel suo contrario: anziché unire, separa due mondi che faticano a dialogare. La discussione sul futuro di Venezia, però, non si svolge soltanto nelle urne.

Nelle stesse settimane delle elezioni, la città è stata attraversata dalle controversie attorno alla Biennale, che hanno acceso il dibattito sul ruolo dell'arte di fronte ai conflitti contemporanei. L'apertura della 61ª Biennale di Venezia si è svolta in un clima attraversato da contraddizioni difficili da ignorare.

Mentre il mondo continua a essere segnato da guerre, repressioni e crisi delle istituzioni democratiche, una delle più importanti istituzioni culturali internazionali si è trovata al centro di polemiche che hanno riguardato non soltanto la presenza di alcuni padiglioni nazionali, ma il senso stesso dell'arte contemporanea di fronte alla violenza del presente. Il ritorno del padiglione russo, in piena guerra russa contro l'Ucraina, veniva presentato dal presidente della Fondazione della Biennale Pietrangelo Buttafuoco come un gesto di dialogo e apertura culturale.

Contemporaneamente il regime russo, presentandosi a Venezia nelle vesti neutrali di un progetto artistico e di una performance musicale apolitica, continuava a distruggere musei, monumenti e luoghi della cultura ucraina, a uccidere artisti ucraini e, all'interno del proprio Paese, a perseguitare artisti e attivisti contrari a questa guerra. In questo contesto, il problema non era la libertà artistica o il dialogo, ma la loro assenza.

Non era il dialogo a essere contestato, ma la normalizzazione di un sistema che conduce una guerra contro l'identità e la cultura ucraina, reprime sistematicamente il dissenso e nega ai propri cittadini proprio quelle libertà che pretende di rappresentare sulla scena internazionale. Per non menzionare la rete di soggetti legati direttamente ai servizi segreti di Putin e all'economia bellica del Cremlino, che hanno pianificato e rappresentato questa operazione artistica speciale.

La questione riguarda innanzitutto non la guerra come soggetto autonomo né il conflitto come fenomeno naturale, ma le persone, le istituzioni e le strutture di potere che quella guerra l'hanno voluta, iniziata e continuano a sostenerla. La stessa questione è stata posta, in forme diverse, anche rispetto alla partecipazione di Israele, e le proteste che l'hanno accompagnata sono state ancora più numerose e accese.

Tuttavia, una differenza rimane essenziale: molti artisti israeliani possono manifestare pubblicamente contro il proprio governo, esporre opere critiche, denunciare la guerra e continuare a lavorare liberamente. In Russia o in Iran una protesta analoga, o persino un commento contro la guerra sui social network, può costare anni di carcere, l'esilio o la vita.

È da queste contraddizioni che è nata una sorta di festival improvvisato di proteste creative durante i giorni della preapertura della Biennale, sotto il nome di Biennale del Dissenso. Ha coinvolto artisti, curatori, attivisti, associazioni ucraine, organizzazioni italiane, dissidenti russi e rappresentanti dei popoli colonizzati dalla Federazione Russa. La scelta del nome non era casuale: richiamava deliberatamente la storica Biennale del Dissenso del 1977, voluta da Carlo Ripa di Meana in uno dei momenti più coraggiosi della storia culturale italiana.

In piena Guerra Fredda, Venezia aprì le proprie porte alle voci del dissenso nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica, suscitando proteste ufficiali da parte di Mosca e mettendo in crisi gli equilibri politici e culturali italiani. In quelle settimane Venezia discuteva di figure come Andrej Sacharov, simbolo della lotta per i diritti umani nell'URSS; del drammaturgo cecoslovacco Václav Havel; dello scrittore Milan Kundera e di molti artisti non conformisti provenienti dall'Unione Sovietica e dall'Europa centro-orientale allora occupata.

Furono presentati anche i documenti di Charta 77, il manifesto che denunciava la repressione del regime comunista cecoslovacco. Erano presenti anche Iosif Brodskij, Aleksandr Galich e molti altri. Oggi, a quasi cinquant'anni di distanza, la Biennale del Dissenso torna a dimostrare che l'arte può essere ancora uno strumento di resistenza e di denuncia, capace di interrogare il presente e di rifiutare ogni forma di complicità con i regimi autoritari





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venezia Elezioni Comunali Biennale Del Dissenso Frattura Territoriale Ruolo Dell'arte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Venezia, Antonelli: 'Non potevamo impedire a Doumbia di giocare la Champions'Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha rilasciato un'intervista a Rete8 in cui è tornato sulla promozione in Serie A soffermandosi poi sui temi di mercato e in particolare dei possibili affari con il Pescara: “Due anni fa a Venezia abbiamo perso la categoria, ma non la rotta che è quella che ci ha guidato quest’anno per arrivare a...

Read more »

Parma, Udinese e Venezia su Atrok: l'ala dell'MTK Budapest punta alla Serie AUn nome nuovo si affaccia sul mercato italiano.

Read more »

Venezia, nuovo prestito in Serie B per il giovane Okoro: c'è il Vicenza sull'attaccanteCon il ritorno in Serie A, il Venezia è chiamato a valutare attentamente il futuro di diversi giovani che potrebbero trovare poco spazio nella rosa della prossima stagione.

Read more »

Italiano sempre più vicino al Besiktas: domani firmerà un biennale con i turchiVincenzo Italiano sembra aver definitivamente superato la concorrenza di Laurent Blanc e sta per diventare il tecnico del Besiktas.

Read more »