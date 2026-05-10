Venezia - Ultrasi aggredono coppia a bordo di un vaporetto dopo la partita

Una coppia ha raccontato di essere stata aggredita da ultras del Venezia dopo la partita Venezia-Palermo su un vaporetto. La giovane ha riferito di essere stata presa a pugni, presa per il collo, alzata da terra e gettata sul pavimento, inseguita e calciata finché scendeva dal vaporetto.

Venezia - "Mi hanno tirato così tanto i capelli da avermi strappato diverse ciocche dalla cute; sono stata presa a pugni in faccia sugli zigomi, presa per il collo, alzata da terra e gettata sul pavimento, calciata finché scendevo dal vaporetto, inseguita".

A raccontare l’aggressione subita al termine della partita Venezia-Palermo su un vaporetto è la veneziana D.V.

"Subito dopo il match io e il mio fidanzato siamo saliti sul battello della linea notturna del 5.2 a San Marco, imbarcadero D - racconta la vittima -. A bordo, dove eravamo schiacciati come sardine, eravamo circondati da ultras del Venezia che saltavano, urlavano i cori della squadra e spingevano così tanto che la barca continuava ad oscillare da una parte all’altra".

La giovane, sulla trentina, a quel punto si spaventa e chiede al gruppo, con gentilezza, se potessero non saltare in quel modo e gridare nelle orecchie delle persone.

"Hanno iniziato ad insultarmi, a dirmi le peggio cose che si possano immaginare - continua D.V. -. Io non ho risposto alle provocazioni, temendo potessero peggiorare. Finché non ho sentito che qualcuno, da dietro, mi stava strattonando i capelli fortissimo".

L’AGGRESSIONE Il fidanzato allora, che si trovava a pochi passi da lei ma completamente bloccato dalla calca, cerca di farsi avanti per fare da scudo alla giovane con il suo corpo.

"Il mio ragazzo è stato preso a pugni e calci sulla schiena - racconta lei -. Io allora ho chiesto aiuto ad un uomo che si trovava di fronte a me, gli gridavo di aiutarmi, che mi stavano picchiando. Lui però si è girato e ha iniziato a colpirmi in faccia, sulle tempie e sugli zigomi, tant’è che ho ancora le vertigini e il viso tumefatto". Il comandante del vaporetto, accortosi dello scontro, si è fermato all’imbarcadero della Palanca.

Il marinaio ha aperto la sbarra del vaporetto e fatto scendere la coppia.

"Ho chiesto aiuto al marinaio, gli ho detto che ci stavano picchiando - aggiunge la giovane -. Lui ha fatto spallucce, come a dirci che non gli interessava affatto, e ci ha invitati a proseguire, ad andarcene". Finché scendeva dal vaporetto, gli ultras hanno continuato a colpire sia lei che il fidanzato alle spalle, con calci e pugni ripetuti.

"Alcuni di loro sono scesi assieme a noi, ci hanno inseguito e continuato ad aggredirci - racconta -. Siamo scappati di corsa fino a piazzale Roma e, presa la macchina, siamo andati al pronto soccorso dell’Angelo. Temevo di potermi essere procurata un trauma cranico". IL GIORNO DOPO Ieri mattina, a casa loro, D.V. si è resa conto che continuavano a perdere ciocche di capelli ogni volta che si passava le mani sulla testa.

Aveva le "borse" sotto agli occhi completamente viola, dei tagli sullo zigomo sinistro e i segni dello strangolamento sul collo.

"Ciò che più mi fa male non sono le ferite - spiega la donna -, ma il fatto che mi sia sentita completamente abbandonata dalle istituzioni. Comandante e marinaio di Actv hanno lasciato che degli uomini grandi il doppio di me mi prendessero a pugni e calci; non sono mai riuscita a mettermi in contatto con la polizia nonostante i tentativi ripetuti, ho temuto per il peggio".

La coppia, ieri, si è presentata dai carabinieri con i referti medici rilasciati dal pronto soccorso e ha sporto denuncia contro ignoti.

"Mi auguro questo serva a convincere le forze dell’ordine a visionare le videocamere di sorveglianza, che erano presenti anche nell’imbarcadero e da cui si può vedere l’intera scena, e spero che queste persone vengano fermate prima che possano fare qualcosa di tanto brutale un’altra volta"





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