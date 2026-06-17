Venezia vince la sfida della mobilità sostenibile con BetterPoints e Factual Consulting

La città lagunare si aggiudica la Sustainable Cities Challenge promossa dalla Toyota Mobility Foundation. Due società vincitrici riceveranno un finanziamento di 500mila dollari per portare su scala cittadina strumenti che rendono più semplice, divertente e conveniente scegliere mezzi pubblici e servizi condivisi al posto dell'auto.

Venezia , un paradosso felice, è una città d'acqua e di vicoli, ma anche un insediamento sulla terraferma, un patrimonio fragile e insieme un snodo di treni, strade e un aeroporto internazionale.

Negli ultimi anni, la città ha implementato infrastrutture che molte città europee invidiano, come piste ciclabili che si avvicinano ai 200 chilometri, sharing per auto ibride, bici e monopattini, una flotta del trasporto pubblico che si rinnova con autobus elettrici e a celle a combustibile, e vaporetti ibridi in arrivo. Tuttavia, il punto ora non è tanto costruire, ma far usare queste infrastrutture.

Ecco perché la sfida globale della Toyota Mobility Foundation a Venezia è stata vinta da due società decise a lavorare sulle abitudini dei cittadini. BetterPoints, una società britannica, e Factual Consulting con OpenMove, una realtà iberico-italiana, hanno conquistato la Sustainable Cities Challenge dedicata alla città lagunare. L'annuncio segna la conclusione della tappa veneziana del concorso globale triennale promosso da TMF e sostenuto dal Comune di Venezia per contribuire ad accelerare lo sviluppo di soluzioni di mobilità urbana sostenibile.

Le due società riceveranno un finanziamento di 500mila dollari per portare su scala cittadina strumenti che promettono di rendere più semplice, divertente e conveniente scegliere bus, battelli, bici e servizi condivisi al posto dell'auto. Non si tratta quindi di nuove infrastrutture, ma di piattaforme digitali e attività in presenza capaci di spingere all'azione quotidiana: registrare gli spostamenti, pianificare un tragitto intermodale, riscattare un premio al negozio sotto casa, partecipare a una gara tra colleghi o compagni di classe, scoprire che un percorso a piedi richiede meno tempo di quanto si pensi.

BetterPoints, ad esempio, mette insieme oltre quaranta strumenti di engagement, dalla gamification ai sistemi di ricompensa locali. Durante i mesi di test tra il 2025 e il 2026, ha sostituito decine di migliaia di viaggi in auto e messo in sella a una bici utenti che normalmente non pedalano.

Factual, con la piattaforma sviluppata insieme a OpenMove, ha lavorato su micro incentivi e facilità d'uso: durante l'esperimento pilota, i download hanno superato quota 1.700, con un utilizzo medio elevato e una buona percezione di miglioramento dell'esperienza di mobilità. Venezia è una delle tre tappe mondiali della Sustainable Cities Challenge, insieme a Detroit e Varanasi, ed è l'unica città europea del programma triennale lanciato da TMF.

Il finanziamento servirà per testare, misurare, scalare e avvicinarsi a un obiettivo pratico ambizioso, buono per la laguna ma anche per le altre città storiche d'Europa. Una città antica, iper visitata e complicata può far crescere l'uso del trasporto pubblico e della mobilità attiva se abbina investimenti materiali a strumenti che parlano alle persone





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