Venezuela deploys troops to target illegal gold groups in key deposits

Venezuela has deployed troops to target illegal groups controlling key gold deposits, according to local residents and human rights activists. The operation comes as Venezuela's new government tries to reopen sectors long closed to foreign capital and discuss steps to revive oil and mining investment with Washington.

Venezuela ha dispiegato truppe per colpire i gruppi illegali che controllano i principali giacimenti d'oro, secondo i residenti locali e gli attivisti per i diritti umani, mentre il governo cerca di attrarre investimenti stranieri nel settore minerario, da tempo in stallo.

Le truppe sono state dispiegate nei pressi di Las Claritas, nello stato meridionale di Bolivar, secondo i residenti e gli attivisti che monitorano la zona. La città è uno dei principali centri di estrazione illegale dell'oro nell'arco minerario dell'Orinoco, una vasta area vicino ai confini del Venezuela con la Guyana e il Brasile. Il Ministero delle Comunicazioni del Venezuela non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento e il governo non ha affrontato pubblicamente l'operazione.

Cinque residenti hanno detto di aver sentito esplosioni e spari, tenendo molte persone lontane dalle strade e costringendo le imprese a chiudere. Si sentivano bombe e spari nella giungla, ha detto un residente di 45 anni. Un negoziante di Las Claritas ha detto che i droni hanno volato a bassa quota per ore durante la notte. Tutte le informazioni sono state tradotte automaticamente da DeepL per consentire di leggere il notiziario della Reuters in italiano





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