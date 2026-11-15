Venier schiera con D'Urso: Mariotto a Ballando esagera

Mara Venier si schiera pubblicamente con Barbara D'Urso contro Guillermo Mariotto a Ballando. L'ospite di Domenica In condanna i toni del giudice.

La conduttrice Mara Venier è intervenuta pubblicamente per prendere posizione nello scontro verificatosi in diretta televisiva tra le giudici di Ballando Con Le Stelle. L'ospite del programma Domenica In ha dichiarato apertamente di sostenere Barbara D'Urso, definendo i comportamenti di Guillermo Mariotto come eccessivi e talvolta fuori misura.

La presa di posizione di Mara Venier

La giornalista ha spiegato che la sua solidarietà verso la collega nasce dalla necessità di rasserenare l'atmosfera intorno a D'Urso, che risulta visibilmente provata dalle recenti polemiche. Venier ha sottolineato come Mariotto debba rendersi conto che le sue azioni superano talvolta i limiti del lecito, pur mantenendo un tono di comprensione verso la complessità del contesto.

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La conduttrice ha affermato che se fosse stata presente seduta nello studio durante gli episodi critici, sarebbe intervenuta con durezza, paragonando la sua reazione a un gesto brusco ma necessario per fermare l'escalation. Questa dichiarazione rafforza la linea di difesa offerta da Venier verso la collega, isolando le responsabilità sulle reazioni di Mariotto.

I commenti feriti di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso aveva condiviso nei giorni precedenti un video emotivo in cui denunciava un attacco apparentemente premeditato nei suoi confronti. La conduttrice ha espresso il senso di tradimento verso un ambiente che avrebbe dovuto proteggere i suoi membri, dichiarando di non sentirsi tutelata nonostante le promesse ricevute.

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La presenza fisica di D'Urso e Mariotto era assente durante la trasmissione, ma il tema ha dominato il dibattito televisivo. La conduttrice ha messo in dubbio la sua permanenza nel cast, lasciando intendere che l'intenzione potrebbe essere quella di lasciare definitivamente il ruolo di giurata a causa del clima teso.

Il contesto di Domenica In e le reazioni

Domenica In ha dedicato ampio spazio alla cronaca dello scontro, analizzando la storia dei commenti e dei gesti giudicati fuori luogo da Mariotto nel corso degli anni. Il programma ha offerto uno spazio di riflessione sulle dinamiche di gruppo e sui limiti del giudizio televisivo.

La posizione di Venier si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle relazioni tra le figure di spicco del programma. La conduttrice ha ricordato come la sua amicizia con D'Urso sia consolidata, citando la figura di Zia Mara come sostegno incondizionato e certo.

Le prospettive future per il cast

Le dichiarazioni ricevute potrebbero influenzare la composizione futura del panel di giudici. La pressione pubblica e mediatica continua a crescere, con i follower che osservano con attenzione ogni spostamento di alleanza e dichiarazione ufficiale dei protagonisti coinvolti.

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La situazione rimane in evoluzione, poiché non vi sono ancora conferme ufficiali sulle decisioni di D'Urso o sulle scuse di Mariotto. Il pubblico attende sviluppi che possano ripristinare la serenità necessaria per le prossime trasmissioni del format.