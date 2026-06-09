Venti furiosi e mare in tempesta colpiscono Wellington: evacuazioni, voli cancellati e aereo ribaltato

La capitale della Nuova Zelanda, Wellington, è stata investita da venti di forza intensa e mare agitato che hanno causato un'emergenza meteo con evacuazioni, cancellazioni di voli e traghetti e il ribaltamento di un piccolo aereo. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per la costa meridionale, previste onde fino a 9 metri.

Martedì 9 giugno, la capitale della Nuova Zelanda , Wellington , è stata colpita da venti fortissimi e mare agitato , causando un' emergenza meteo diffusa che ha portato alla cancellazione di collegamenti aerei e marittimi, alla chiusura di strade e all'evacuazione di residenti.

L'impatto è stato tale che le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per diverse aree della città, in particolar modo lungo la costa meridionale, dove l'ufficio meteorologico nazionale ha previsto onde fino a 9 metri. Il sindaco e il council della città hanno diramato messaggi rassicurando i cittadini ma invitando coloro che si trovano nelle zone a rischio evacuazione a mettersi al riparo se non hanno già lasciato le loro abitazioni, sottolineando la pericolosità delle condizioni marittime.

Sul piano dei trasporti, l'aeroporto di Wellington è rimasto parzialmente operativo nonostante otto voli siano stati cancellati. Un episodio degno di nota ha visto un piccolo aereo, appena atterrato con i passeggeri già scesi, essere ribaltato da una raffica di vento particolarmente potente che lo ha fatto inclinare su un'ala e su una ruota, secondo quanto riportato da un portavoce dello scalo.

La compagnia di bandiera Air New Zealand ha avvisato i viaggiatori della possibilità di ulteriori disagi e disservizi a causa delle previsioni meteorologiche avverse, offrendo la possibilità di riprenotare i voli senza costi aggiuntivi. Anche i servizi di traghetto tra le isole del Nord e del Sud sono stati sospesi per l'intera giornata, isolando di fatto alcune comunità.

Nel frattempo, la società di pesca turistica Cook Strait Fishing Charters, operante nello stretto di Cook, ha annullato tutte le uscite programmate per martedì e mercoledì. Il suo proprietario, Jonathan Delich, ha dichiarato in un'intervista al New Zealand Herald che nessuno, nemmeno il più appassionato, avrebbe osato avventurarsi in mare in tali condizioni, definendole pericolose e disumane.

Il servizio meteorologico ha esteso l'allerta anche alle coste orientali di entrambe le isole principali e all'arcipelago delle Chatham, indicando un rapido e progressivo innalzamento delle onde dalla mattinata fino al primo pomeriggio. L'evento, sebbene previsto, ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto della capitale neozelandese di fronte a fenomeni atmosferici estremi e la prontezza delle autorità nel gestire l'emergenza, coordinando gli avvisi alla popolazione e i provvedimenti di sicurezza.

I danni, al di là dell'aereo ribaltato, sembrano limitati per ora, ma la situazione rimane sotto monitoraggio costante in attesa che le condizioni meteo migliorino





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