Ventilatore o condizionatore? Quale conviene davvero contro il caldo

Analisi dei consumi energetici, costi in bolletta e comfort tra ventilatori e aria condizionata. I fattori da considerare per una scelta oculata durante le ondate di calore estive.

La risposta non è così scontata come sembra e dipende da diversi fattori, tra comfort, consumi e costi in bolletta. I ventilatori tradizionali consumano generalmente tra 30 e 70 watt, una quantità di energia molto contenuta rispetto ad altri elettrodomestici.

Tradotto in euro, lasciarli accesi per diverse ore al giorno incide solo limitatamente sulla bolletta, motivo per cui molte famiglie li considerano ancora la soluzione più economica per affrontare il caldo. Tuttavia, c'è un limite fondamentale: il ventilatore non abbassa la temperatura della stanza, si limita a muovere l'aria aumentando la sensazione di freschezza sul corpo. Questo significa che, in condizioni di caldo estremo, l'effetto rinfrescante potrebbe essere insufficiente.

L'alternativa principale è l'aria condizionata, che consuma significativamente di più, tra i 500 e i 1500 watt per ora, e comporta costi di installazione e manutenzione. La scelta tra le due opzioni deve quindi tenere conto non solo del prezzo energetico, ma anche dell'intensità del caldo, della durata dell'ondata di calore, dell'isolamento termico dell'abitazione e delle condizioni di salute degli occupanti, specialmente anziani o persone vulnerabili.

Inoltre, l'impatto ambientale del maggiore consumo di energia dell'aria condizionata non è trascurabile, soprattutto se l'elettricità è prodotta da fonti non rinnovabili. Per questo, molte persone stanno rivalutando l'uso dei ventilatori, magari abbinandoli a tecniche di raffrescamento passivo, come l'uso di tende oscuranti, la ventilazione incrociata nelle ore più fresche e l'idratazione abbondante. La decisione finale resta personale e dipende da un bilancio tra esigenze immediate, budget a disposizione e sostenibilità ambientale





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