Ventisette: newsletter del Post sull'Europa e altri temi

Questa edizione della newsletter Ventisette del Post affronta diversi argomenti: le ondate di calore in Europa, le elezioni presidenziali francesi, il gioco Saros di Housemarque, incontri in redazione, novità musicali dei Durutti Column, analisi sul Washington Post di Jeff Bezos, le elezioni di mid-term negli USA con Bernie Sanders, la situazione politica italiana con Roberto Vannacci, le newsletter milanesi Colonne e bolognesi Portici, il Festival di Cannes 2026 e lo sport paralimpico. Un viaggio tra attualità, cultura e società.

Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l' Europa , e che esce il giovedì alle 11.

In questa newsletter: dove il caldo si sente un po' di più; a che punto siamo con le presidenziali francesi; l'Unione Europea. Il giocatore in Saros è come una Formula 1. Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros, l'ultimo gioco sviluppato da Housemarque. È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un'esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogo.

Oggi in redazione c'è stata una riunione plenaria del Post, una di quelle che servono per aggiornare tutti su tutto, per dirsi cosa va bene e cosa c'è da migliorare, per fare il punto della situazione e alcuni annunci (quelli di oggi erano da festeggiare). Una di quelle a cui. Altre cose, prima. I Durutti Column, band di Manchester prossima al mezzo secolo, hanno pubblicato una canzone nuova, e il 31 luglio arriverà un disco sedici anni dopo il precedente.

Una frequente pigrizia delle pagine cultura e spettacolo dei quotidiani faceva sì stamattina che quasi tutte fossero dedicate alla. Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo. E qui trovi tutte le newsletter precedenti.

I mobili Ikea sono apprezzati da decenni per il loro prezzo basso e per la loro semplicità. Spesso però. Scendo in un rifugio. Siamo io, una famiglia con bambini, molti ragazzi, un paio di prostitute, un paio di coppie e le donne di un'impresa di pulizie.

Fuori cominciano già le prime esplosioni. Fanno vibrare i vetri. Non sono missili che colpiscono i palazzi di Kyiv, verranno anche quelli ma. Qualche settimana fa, mentre tornavo in treno dal festival internazionale del giornalismo di Perugia, l'allocazione casuale dei posti di Trenitalia ha voluto che io mi trovassi circondata da ragazzi molto giovani che parlavano fittamente di giornalismo.

A un certo punto abbiamo attaccato bottone, ed è venuto fuori che erano studenti. La rete televisiva statunitense di economia e finanza CNBC ha intervistato Jeff Bezos, e il giornalista Andrew Ross Sorkin - che è anche columnist del New York Times - gli ha chiesto anche del Washington Post, di cui Bezos è editore da tredici anni. Le sue scelte sono.

Quando ho chiesto a Bernie Sanders delle prossime elezioni statunitensi di metà mandato, che si terranno martedì 3 novembre, mi ha descritto una battaglia su due fronti: uno per cambiare il Partito Democratico, uno per battere Trump e il trumpismo. La sua speranza è che i Democratici possano riconquistare almeno. Il generale, nel delirio generale.

Nel senso che mentre la destra perde la trebisonda, con ministri che s'azzuffano e parlamentari che si fanno i dispetti tra loro, a prosperare è Roberto Vannacci: la sua spacconeria è il riflesso dei timori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, di una Lega. Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una società di pompe funebri che si è reinventata; di un progetto che non piace ai residenti di Vaiano Valle; e del centrosinistra diviso a. Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici, la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cos'è e come funziona un trauma center, di posticini carini per studiare all'aperto e di banani in centro storico.

Questo numero si legge. Il festival di Cannes del 2026 è ancora in corso e finirà sabato con l'annuncio del vincitore della Palma d'oro. Noi lo stiamo seguendo con un podcast quotidiano che racconta non solo i film che vengono mostrati ma pure cos'altro accade nei grandi festival, come funzionano o anche semplicemente come.

Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c'è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesse. La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta.

La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non molto





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