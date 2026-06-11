Ventisette Newsletter - Topics

The newsletter covers topics such as the progress of Ukraine's EU integration, the Swiss referendum and 'econationalism', the video game industry, the 2019 FIFA World Cup, the format of lists in journalism, the blacklist in Hollywood, the Paralympic sports, and the author's first apartment in Milan.

Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11.

In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed ‘econazionalismo’ in Svizzera; una raffineria di allumina ha messo la settimana dei videogiochi si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fiera di videogiochi, la newsletter Ti ha inoltrata, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime?

È questo. E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre per i Mondiali di calcio cominciano domani sera ma questa newsletter inizia oggi, e quindi per entrare un po’ in clima possiamo partire dal principio, letteralmente. La finale dei primi Mondiali, quelli del 1930, si giocò con due palloni di diverso tipo.

I capitani di Argentina e Uruguay erano in. Il grande campionato delle divaricazioni comunicative di cui discutiamo sempre, di quelle scelte che ci troviamo a fare tra l’espressione più precisa ma meno diffusa da una parte e quella più larga, consolidata, comprensibile ma meno puntuale dall’altra, sulla questione Paesi Bassi vs Olanda c’è stato poco da discutere: usare. C’è un’altra canzone nuova dei Lambchop.

Tra tutti quegli imbattibili ospiti di Trackstar che riconoscono tutto subito (ma c’è qualcosa di sospetto, sarete d’accordo se siete pubblico fedele), Jennifer Lopez è una di noi. Mi dice Stefano Vizio che i Cure al Primavera Sound sono.

Quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell’Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese. Avevo la convinzione che la mia ignoranza fosse una cosa da cui non uscirne. C’è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista.

Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera. Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli e oggi capiremo qualcosa in più.

Cioè, capire qualcosa in più sarebbe l’obiettivo sempre, con questa newsletter e in generale con tutte le cose del Post; ma mi riferisco più precisamente a Donald Trump e al modo in cui dopo oltre dieci anni ancora leggiamo le notizie oscillando tra giudicare le. Sarà la disabitudine alla vittoria, ma dopo il successo al referendum il centrosinistra s’è un po’ impantanato in polemiche ombelicali: e c’è pure chi lo rivendica come un merito, come un dovere perfino, questo catenaccio progressista.

Pensavamo fosse Obama, il modello, invece è Trapattoni. Però anche il governo, sarà il. Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che sta cambiando.

Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici, la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di nuove vibrazioni in città, di case popolari vecchie e nuove, e di un tuffo in piscina che ha fatto più rumore del solito. Questo al festival di Cannes è stato chiesto a Javier Bardem se le sue posizioni su Gaza, molto critiche contro il governo israeliano e quello statunitense, gli abbiano creato problemi nel lavoro.

Il giornalista che gli ha fatto la domanda ha usato il termine “blacklist”, suggerendo che a Hollywood esista una sorta di blacklist che non permette di lavorare se si è criticati troppo duramente il governo o gli Stati Uniti. La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv, assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo.

La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio è pericoloso. Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesse regole degli altri.

La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non molto





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