Vento Forte in Puglia: Due Morti e Disagi, Voli Dirottati

La Puglia colpita da violente raffiche di vento: due vittime, un ferito grave e numerosi voli dirottati a causa del maltempo. Tragedia a Bisceglie e Taranto, gravi danni e disagi in tutta la regione.

Il forte vento che ha imperversato in Puglia ha causato una giornata di lutto e disagi, mietendo due vittime e provocando il ferimento di un uomo. La tragedia più grave si è consumata a Bisceglie , in provincia di Bari, dove la giovane Alicia Amoruso, una ragazzina di soli 12 anni, ha perso la vita. La piccola, uscita da scuola, è stata colpita da un albero abbattuto dal vento mentre si trovava in via Sergio Cosmai. L'impatto le ha causato un trauma da schiacciamento fatale.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato la ragazzina incastrata sotto l'albero. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza al pronto soccorso di Bisceglie, la dodicenne è spirata durante il tragitto, lasciando sgomenta l'intera comunità. Un'altra vittima del maltempo si registra a Taranto, dove Roberto Di Ponzio, un operaio, è deceduto a causa del crollo di un palo della luce. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione su una gru in prossimità del cimitero San Brunone quando è stato colpito dal palo, morendo sul colpo. La violenza del vento ha quindi causato due perdite di vite umane in Puglia, sottolineando l'estrema pericolosità delle condizioni meteorologiche avverse. L'intera regione è ora in lutto per queste tragedie che hanno colpito famiglie e comunità. A Margherita di Savoia, nel nord barese, un altro episodio drammatico ha visto un operaio di 64 anni rimanere gravemente ferito. L'uomo, impegnato in un'azienda agricola, è stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta, caduti da un'altezza di circa 5 metri a causa delle forti raffiche. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, soccorrendo l'operaio che ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza al policlinico Riuniti di Foggia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli agenti della polizia locale, hanno avviato le indagini per accertare le dinamiche degli incidenti e individuare eventuali responsabilità. La situazione di emergenza ha richiesto un intervento coordinato dei soccorsi, impegnati ininterrottamente per far fronte alle conseguenze del maltempo. I danni causati dal vento non si limitano alle perdite umane e ai ferimenti, ma si estendono anche ad altri settori, come quello dei trasporti. L'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari ha subito pesanti ripercussioni a causa delle forti raffiche di vento. La società Aeroporti di Puglia ha comunicato che numerosi voli, sia nazionali che internazionali, in arrivo nello scalo barese sono stati dirottati verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Brindisi-Salento. Si parla di una dozzina di voli complessivamente interessati dai dirottamenti, un numero significativo che testimonia l'impatto del maltempo sulla gestione dei voli. I passeggeri sono stati costretti a riorganizzare i propri viaggi, subendo ritardi e disagi. La sicurezza dei voli, in queste condizioni meteorologiche avverse, è la priorità assoluta e i dirottamenti rappresentano una misura necessaria per garantire l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio. Il forte vento, che ha interessato tutta la regione, ha quindi generato una serie di criticità che hanno impattato su diversi settori, mettendo in evidenza la vulnerabilità del territorio di fronte a eventi climatici estremi. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti e dai servizi di emergenza, impegnati a gestire al meglio le conseguenze del maltempo e a garantire la sicurezza della popolazione





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