Simona Ventura risponde alle accuse di Barbara D'Urso con una videolettera. Retroscena sul rapporto lontano dalle telecamere e dichiarazione sulla shitstorm.

Simona Ventura ha rotto il silenzio in seguito alle recenti tensioni emerse nel programma Ballando con le Stelle. La conduttrice ha pubblicato una videolettera per raccontare i retroscena del suo rapporto con Barbara D'Urso, lontani dai riflettori dello studio.

Il retroscena dell'invito a Ballando

La Ventura chiarisce che l'invito a partecipare al dance show è arrivato direttamente da lei e dal marito Giovanni Terzi. "Ti abbiamo invitato noi, Barbara, ti ricordi?", afferma nel video, sottolineando come abbiano consigliato alla collega di entrare in produzione quando era lontana dalla televisione.

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La conduttrice descrive un momento di supporto reciproco, smentendo le implicazioni di un tradimento o di una dinamica competitiva sfuggita di mano. Ha ricordato come abbiano accolto D'Urso in casa propria, offrendole un consiglio professionale chiave per la sua carriera televisiva recente.

La risposta alle critiche e alla shitstorm

Simona Ventura respinge nettamente le accuse di aver provocato la collega, definendo la situazione come un fraintendimento della comunicazione precedente. Anticipa la reazione dei suoi fan, dichiarando con fermezza che per lei le shitstorm online non fanno né caldo né freddo.

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La conduttrice si dice indifferente alle ondate di critiche sui social media, mantenendo una posizione distaccata rispetto al polverone sollevato dalle ultime puntate. La sua strategia è quella di ignorare il rumore di fondo digitale per concentrarsi sul lavoro.

La frecciata finale alla collega

Chiude la videolettera con una battuta che richiama il celebre saluto di Barbara D'Urso, ma con un'intonazione diversa. "Col cuore, Barbara, ma soprattutto senza rancori", scrive la Ventura, lanciando una frecciata sulla presunta mancanza di deferenza ricevuta.

Il messaggio finale suggerisce che, a parere della conduttrice, non ci sia stato nemmeno un saluto di ritorno. La frase mette in luce la distanza emotiva percepita tra le due volti noti della televisione italiana.