Il detenuto Marco Rossi, condannato per l'omicidio della moglie Verde 2, è ricoverato in gravi condizioni dopo il rifiuto del Tribunale del Riesame sulla liberazione anticipata.

Marco Rossi, il detenuto noto per essere stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Verde 2 a Verona, si trova oggi in condizioni critiche all'interno della struttura carceraria. Venerdì 20 novembre, il Tribunale del Riesame aveva formalmente respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla sua difesa, decisione che ha preceduto il dramma avvenuto nelle ore successive all'annuncio della sentenza.

Condizioni Cliniche Del Detenuto

La situazione è degenerata questa mattina quando il personale ha riscontrato le sue condizioni di salute gravemente compromesse. Rossi è stato immediatamente trasportato presso un ospedale cittadino per tentare di salvargli la vita, ma le sue condizioni sono state descritte come disperate dagli operatori sanitari e dalle fonti locali. Le autorità hanno confermato la gravità dell'episodio, attivando tutte le procedure mediche di emergenza disponibili.

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Retifica Comunicato Uil Fp

Gennarino De Fazio, responsabile del sindacato Uil Fp polizia penitenziaria, ha dovuto correggere quanto inizialmente comunicato al pubblico. In un primo momento si era parlato di decesso avvenuto in cella, ma De Fazio ha specificato che le notizie provenienti sul luogo indicano che il detenuto era stato condotto in ospedale in fin di vita. È stato precisato che si tratterebbe di uno stato di morte cerebrale, distinguendo chiaramente la fase attuale dalla scomparsa fisica definitiva.

Motivazioni Storiche Condanna

La vicenda giudiziaria ha le sue radici profonde nella notte del 24 giugno del 2024, quando si è verificato l'evento tragico che ha portato all'arresto di Rossi. L'accusa sostiene che il marito abbia somministrato insulina alla vittima, la sua stessa moglie, tramite flebo con l'unico scopo di provocare una crisi ipoglicemica fatale.

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Dinamiche Omicidio e Recidiva

Le indagini hanno dimostrato che l'atto criminoso non si è limitato a un unico luogo o momento. La somministrazione letale è avvenuta in un primo momento tra le mura domestiche della coppia, per poi continuare successivamente durante il ricovero ospedaliero della donna. Questo dettaglio è cruciale per comprendere la pervasività del piano omicida e la durata delle sofferenze imposte alla vittima.

Contesto Giudiziario Recente

Prima dell'attuale crisi medica, la difesa di Marco Rossi aveva tentato di ottenere la libertà attraverso la via legale dello scarcerazione. La richiesta è stata esaminata con attenzione dal Tribunale del Riesame, che però ha deciso di mantenere l'ordinanza di custodia cautelare. Questo rigetto ufficiale è avvenuto solo un giorno prima che il detenuto si trovasse in fin di vita, segnando un punto di non ritorno nella gestione del caso.