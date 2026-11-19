La giuria della Winchester Crown Court ha condannato uomini per aver stuprato Joanne Young, drogata dal marito. La donna parla di consenso e protezione legale.

La giuria della Winchester Crown Court ha reso noti verdetti di colpevolezza nei confronti di quattro uomini accusati di aver violentato o abusato sessualmente di Joanne Young. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti somministratele dal suo allora marito Philip Young, tra il 2016 e il 2023. Il verdetto è stato emesso a Winchester, in Gran Bretagna, il 19 novembre 2026, chiudendo un capitolo drammatico di crimini sessuali orchestrati in casa.

Dettagli sul crimine e uso di droghe

Philip Young, cinquantenne e ex consigliere locale, ha utilizzato piattaforme come Craigslist e Grindr per pubblicizzare la moglie a sconosciuti. Le indagini hanno rivelato che drogava Joanne Young con zolpidem e che i test sui suoi capelli mostravano tracce di ketamina. Gli aggressori la immobilizzavano e la riprendevano durante gli atti sessuali senza il suo permesso.

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La posizione della vittima e del consenso

Joanne Young, quarantanove anni, ha dichiarato fuori dal tribunale che nessuno le ha mai chiesto il consenso per tali attività. Ha esortato il governo a priorizzare la protezione delle donne contro abusi simili. Ha sottolineato che il consenso deve essere esplicito e personale, non delegabile a terzi, indipendentemente dalle relazioni di fiducia.

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Confronti con il caso Gisele Pelicot

Il caso ricorda fortemente quello di Gisele Pelicot, la donna francese il cui marito e coimputati furono condannati per reati simili. Anche in questo caso, gli accusati sostenevano di aver agito sulla base di un consenso implicito o di una fantasia condivisa con il marito. La polizia ha evidenziato come questa difesa sia chiaramente errata e dannosa per le vittime.

Impatto emotivo e conseguenze future

Joanne Young ha spiegato che l'abuso ha distrutto la sua vita e quella dei suoi figli. Ha deciso di rinunciare all'anonimato per sostenere il processo e aiutare altre vittime a parlare. La detective Geoff Smith ha elogiato la sua coraggio, definendo l'accaduto un abuso estremo e inaccettabile. La giovane donna vuole ora vivere al meglio con la sua famiglia, usando la sua esperienza per educare altri.