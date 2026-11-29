Damiano Michieletto, Carla Teti, Alessandro Carletti e Paolo Fantin presentano Otello. La regia di Damiano Michieletto inaugura la stagione alla Scala il 7 dicembre con un'interpretazione psicologica del capolavoro verdiano.

Il regista Damiano Michieletto guiderà la stagione lirica di Teatro alla Scala con il nuovo allestimento di Otello, uno spettacolo che segna il trentesimo anniversario di collaborazione artistica tra i membri del suo team creativo. L'apertura è fissata per il 7 dicembre, data chiave per il calendario culturale internazionale che vede coinvolti quattro professionisti affermati: la costumista Carla Teti, il lighting designer Alessandro Carletti e lo scenografo Paolo Fantin. Questo quartetto artistico ha costruito nel tempo un linguaggio comune basato sull'intuizione e sulla fiducia reciproca, elementi fondamentali per affrontare le complesse sfide tecniche dell'opera lirica contemporaneaa.

La dinamica creativa del team artistico

La storia di questa partnership iniziò nel lontano 2004, quando Damiano Michieletto ricevette il suo primo incarico significativo dal Festival Rossini. In quell'occasione, il regista incontrò Carla Teti, allora costumista, in un bar di Pesaro per visionare i bozzetti dello spettacolo. Michieletto ammette di essere stato molto ingenuo in quel momento, privo delle conoscenze sulla gestione ufficiale della scena, ma fidandosi ciecamente del proprio istinto. Carla Teti, pur inizialmente scettica sulla giovane età del regista, riconobbe in lui un carisma straordinario che le lasciò presagire un futuro promettente. Questo primo contatto pose le basi per una collaborazione durata decenni, caratterizzata da un approccio basato sulla sensazione piuttosto che su regole rigidamente prefissate.

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La squadra si completò negli anni successivi con l'ingresso di Paolo Fantin, con cui Michieletto si incontrò all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 2007, il regista propose a Fantin di lavorare con lui, un'iniziativa che fu accolta con scetticismo dai colleghi dell'Accademia che ritenevano Folli assumere uno scenografo senza sufficiente esperienza per una commissione di tale importanza. Anche in questo caso, la decisione di Michieletto fu dettata dall'intuizione. Nel tempo, i membri del gruppo hanno sviluppato una capacità di comunicazione non verbale straordinaria, riuscendo a capirsi con poche parole o persino con uno sguardo. Questa sintonia permette loro di lavorare in modo fluido, trattando i progetti come processi in continua evoluzione piuttosto che come lavori statici.

L'interpretazione psicologica di Otello

Il progetto creativo per la produzione di Otello è stato definito tra dodici e tredici mesi fa, ma il processo di elaborazione è flessibile e aperto a continui cambiamenti. Il team non segue un approccio a compartimenti stagni, preferendo mantenere i confini tra le discipline artistiche aperti per favorire lo scambio di idee. Questo metodo ha portato a momenti di improvvisa ispirazione, come quando Carla Teti, esaminando gli schizzi in un caffè vicino alla Scala, ebbe l'intuizione di cambiare l'intero colore dello spettacolo. La reazione iniziale di Damiano Michieletto fu di panico, ma la convinzione espressiva della costumista portò a elaborare rapidamente un nuovo approccio stilistico in mezz'ora.

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L'interpretazione del dramma verdiano si discosta dalle tradizionali letture militari o politiche, concentrandosi invece su una profonda analisi psicologica dei personaggi. Il generale Otello non è presentato come un eroe convenzionale, ma come un outsider inserito in una società aristocratica che lo isola pur avendo bisogno delle sue capacità militari. La sua identità è segnata dal matrimonio segreto con Desdemona, evento che lo rende un estraneo in quel contesto sociale. La regia mira a rendere avvincente la vicenda per quattro atti, nonostante il finale sia già noto al pubblico, spostando il focus dal destino tragico alla dinamica interna dei personaggi.

Iago e la natura dell'assurdità del male

La figura di Iago viene ripensata come un segretario particolare di Otello, una figura di servizio che simula preoccupazione mentre trama per distruggere il suo superiore. Michieletto definisce questa rappresentazione come un'identità divisa, simile al Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove la malvagità non trova giustificazioni razionali nell'invidia per la mancata promozione o nell'amore non corrisposto per Desdemona. L'unica spiegazione rimasta è l'assurdità pura del male, una forza oscura che agisce senza logica umana comprensibile. Questa scelta narrativa collega l'opera lirica contemporanea, suggerendo parallelismi con le dinamiche di potere moderne e la natura irrazionale delle pulsioni che possono guidare certi leader o comportamenti sociali.

Il tema del femminicidio e della manipolazione emotiva emerge con forza attraverso la figura di Desdemona. Quando è morente, ella si assume la colpa della propria morte, rispondendo alla domanda della damigella con la frase "Nessuno... io stessa". Questa reazione non denota debolezza, ma una concezione dell'amore in cui la donna annulla i propri bisogni e la propria identità. La scena suggerisce un monito paradossale alle donne contemporanee, invitandole a non ripetere l'errore di autocompassione e sottomissione. La fiducia, bene prezioso e fragile, viene negata a Desdemona per interferenza esterna, riflettendo una vulnerabilità che oggi investe non solo i rapporti privati ma anche la capacità di credere nelle istituzioni e nel patto sociale.