Verissimo anticipa il week-end con Luca Parmitano, Sabrina Salerno e il commovente tributo della Toffanin alla madre Patrizia de Blanck. Scopri tutti gli ospiti e le storie.

La conduzione di Verissimo per il prossimo week-end è stata svelata dalle anticipazioni ufficiali, confermando una programmazione ricca di appuntamenti emotivi e di alto profilo mediatico. La conduttrice Silvia Toffanin ha preparato un contenitore che unisce lo spettacolo alle storie di vita, con una particolare attenzione dedicata alla memoria personale della conduttrice stessa e alle eccellenze nazionali.

L'Omaggio a Patrizia de Blanck

Un momento di grande intensità sarà dedicato alla figura di Patrizia de Blanck, la madre di Silvia Toffanin, scomparsa lo scorso febbraio. Per la prima volta nella storia del programma, la conduttrice onorerà la memoria della sua adorata mamma durante la trasmissione. Questo segmento rappresenta un punto di svolta emotivo per lo show, offrendo ai telespettatori un'intimità inedita riguardo alla vita privata della nota giornalista.

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Il Ritorno di Clemente Russo

Tra i personaggi principali attesi in studio spicca il campione di boxe Clemente Russo, universalmente noto con il soprannome di Tatanka. Il grande atleta, dopo essersi ritirato dalle competizioni cinque anni fa, è tornato sul ring lo scorso sabato. La sua presenza a Verissimo offrirà una panoramica sul suo recente ritorno all'attività sportiva e sulle motivazioni che lo hanno spinto a rimettere i guanti dopo un lungo periodo di inattività.

Le Stelle dello Spettacolo e della Scienza

La trasmissione non manca di momenti di leggerezza e di approfondimento culturale con una serie di ospiti di alto profilo. In studio ci saranno Sabrina Salerno, figura iconica della televisione italiana, e l'astronauta Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea. Parmitano condividerà i dettagli della sua carriera, evidenziando il suo ruolo cruciale come pilota scelto dalla Nasa per la missione Artemis III nel 2027. L'incontro con l'ospite dello spazio apporterà una prospettiva unica e ispirante.

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Artisti, Storici e Storie di Vita

Il palinsesto includerà anche narrazioni personali e profili artistici diversificati. Ospiti saranno Stefania Orlando e Orietta Berti, quest'ultima impegnata nel suo ruolo di scrittrice, portando alle luci della ribalta le loro esperienze individuali. A completare il quadro degli ospiti ci sono Rodrigo Guirao, attore argentino di grande successo, e Barış Aytaç, interprete del personaggio di Caner nella serie di Canale 5 "Forbidden Fruit". Inoltre, la criminologa Paola Caruso porterà la sua competenza nel dibattito.

La Storia di Viktoria Manili

L'ultimo blocco della trasmissione sarà dedicato a una vicenda umana complessa e dolorosa. Izabela e Giorgio Manili, genitori di Viktoria, una diciassettenne di 15 anni, racconteranno la loro storia. Viktoria, che aveva chiesto di essere chiamata Michael, si era tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre. La famiglia ha accettato di partecipare al programma per condividere il proprio dolore e forse per lanciare un messaggio di consapevolezza verso il pubblico.