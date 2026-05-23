Verità e faux: menopause, libido e sessualità. Consigli per affrontare il passaggio a un determinato territorio con la tecnologia più avanzata

A 101 anni una signora vedova non è stata riconosciuta idonea a intestarsi la propria linea telefonica. Questo caso ha sollevato dubbi e interrogativi su come ci sia un limite di età per gestire il subentro presso il servizio tecnico.

Una signora di 101 anni, rimasta vedova recently, scopre che la sua linea telefonica era intestata al marito e chiedeva di intestarsela ancora. La compagnia telefonica le nega tale possibilità affermando che non era possibile intestare le linee a persone di età superiore a 100 anni.

La signora e le sue figlie si appellano alla sede di Piacenza di Federconsumatori per un possibile reclamo di giudice ordinario e di risarcimento danni, poiché ritengono si sia trattato di una situazione di discriminazione anagrafica. Il caso ha portato alla luce un dibattito su burocrazia e diritti





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Age Discrimination Intestiale La Linea Subentro Federconsumatori Regione Emilia-Romagna Co.Re.Com.

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