Solo Verità Nascoste con Milo Infante resta in onda su Rete 4 durante le festività natalizie, mentre le altre trasmissioni del canale prendono una pausa dalle vacanze.

Milo Infante ha annunciato che la sua trasmissione Verità Nascoste non subirá alcuna interruzione durante il periodo delle feste natalizie, distinguendosi nettamente dal resto dell'offerta programmatica di Rete 4. Il conduttore, insieme al suo team, confermerá la presenza in palinsesto nei giorni cruciali delle festivitá, mantenendo alta l'attenzione degli telespettatori proprio quando la maggior parte dei programmi principali decide di mettersi in pausa.

Verità Nascoste conferma il palinsesto inattaccabile

Veritá Nascoste rimane l'unico programma titolare di Rete 4 a proseguire le sue trasmissioni ininterrottamente durante il periodo natalizio, a differenza di tutte le altre produzioni principali che optano per la pausa festiva. La schedulazione prevede la messa in onda delle puntate per il martedì 22 e 29 dicembre, per poi riprendere con il nuovo anno il 5 gennaio, con un episodio speciale in diretta previsto per la vigilia dell'Epifania.

Also read Palermo blocca Babbo Natale gay: il Comune nega l'autorizzazione al Natale LGBTQ+

Questa decisione strategica di non fermarsi pone Milo Infante e il suo show in una posizione di forza nel daytime della rete, garantendo continuitá editoriale quando il panorama televisivo italiano registra un vuoto di programmazione significativo dovuto alle chiusure temporanee di altri format.

Le pause dei big di Rete 4 e le date precise

Mentre Verità Nascoste continua, le altre grandi firme del canale interrompono la programmazione per brevi o lunghi periodi. Mario Giordano saluta Fuori dal coro domenica 13 dicembre, con il programma che tornerà solo il 17 gennaio. Nicola Porro si congeda con Quarta Repubblica lunedì 14 dicembre e la sua riaccesa è fissata per l'11 gennaio, mentre l'era Cartabianca di Lisa Berlinguer si interrompe mercoledì 16 dicembre per riprendere il 13 gennaio.

Advertisement

Anche Dritto e Rovescio segue la stessa sorte, fermandosi giovedì 17 dicembre per riapparire il 14 gennaio. Per quanto riguarda Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, l'ultima puntata dell'anno sarà il 18 dicembre, con la ripresa prevista per l'8 gennaio. Una sorpresa arriva da Dentro la notizia, che l'anno scorso aveva invece continuato a essere presente durante le feste, accorciando le distanze con La vita in diretta: quest'anno la pausa va dal 23 dicembre al 7 gennaio.

Giuseppe Brindisi e il rimpiazzo nelle fasce orarie

Nella fascia daytime, oltre a Verità Nascoste, anche Ore 11 subirà una sosta che scatterà dopo il 18 dicembre, per poi ripartire il 4 gennaio. Al contrario, Giuseppe Brindisi approfitta del Natale per rilanciare il suo talk Zona Bianca, che riprenderà la trasmissione da domenica 20 dicembre per quattro settimane. Brindisi andrà a coprire la fascia oraria lasciata libera proprio da Mario Giordano con la sua pausa.

Inoltre, Giuseppe Brindisi si aggiudica il posto di Del Debbio a 4 di Sera, con una conduzione che durerà dal 21 dicembre al 7 gennaio. Le uniche giornate in cui il programma andrà in pausa saranno il 25 dicembre e il giorno di Capodanno, confermando la strategia di continuità per intercettare il pubblico delle vacanze.

Il caso Mattino 5 e la partenza di Federica Panicucci

L'unica eccezione che non seguirà lo stop festivo per le trasmissioni è Mattino 5, il programma ammiraglia del canale che non avrà interruzioni nel palinsesto. Tuttavia, la trasmissione dovrà affrontare un cambio significativo nelle conduzioni, poiché Federica Panicucci non sarà presente in studio.

Advertisement

Panicucci sarà infatti impegnata in altri importanti eventi televisivi del periodo, ovvero la cura del Concerto di Natale e del tradizionale show di San Silvestro. Questa sovrapposizione di impegni rende necessaria l'assenza della conduttrice dalle puntate quotidiane, mentre il programma continuerà a essere mandato in onda senza fermarsi per le feste.

Questa differenziazione nelle strategie di palinsesto evidenzia come ogni testata e conduttore stia valutando nel dettaglio l'impatto delle festività sul proprio pubblico, con Verità Nascoste che punta sull'unicità della presenza in onda per consolidare il proprio pubblico durante un periodo di scarsa concorrenza televisiva diretta.