L'assemblea Anci a Verona il 25 novembre: Vittoria Ferdinandi denuncia la violenza strutturale contro le donne e richiede educazione scolastica e fondi stabili.

L'assemblea nazionale di Anci, tenutasi a Verona il 25 novembre, ha posto al centro del dibattito pubblico la gravità della violenza di genere in Italia. Vittoria Ferdinandi, sindaca e delegata Anci alle pari opportunità, ha aperto i lavori definendo il fenomeno non come una semplice emergenza, ma come una crisi strutturale e sistemica che richiede risposte concrete e permanenti.

Violenza strutturale e dati allarmanti

Il numero shock portato da Ferdinandi durante l'intervento è stato quello di una donna uccisa in Italia ogni quattro giorni solo per il suo genere. L'oratrice ha sottolineato che le donne nel Paese muoiono ancora a causa di un rifiuto, trasformando un diritto fondamentale in una questione di vita o di morte. Questa statistica evidenzia la necessità di un cambio di passo nelle politiche pubbliche per contrastare un'emergenza che non ammette ulteriori ritardi.

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Richiesta di fondi e reddito di libertà

A nome dei Comuni italiani, l'assemblea ha avanzato richieste precise all'esecutivo nazionale per sostenere le vittime. La richiesta principale riguarda l'assegnazione di fondi strutturali e continuativi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Insieme a questo, è stato chiesto un forte potenziamento del reddito di libertà, strumento essenziale per garantire l'indipendenza economica delle donne che vogliono lasciare la situazione di abuso.

Educazione scolastica e nuova generazione

L'aspetto più innovativo dell'intervento ha riguardato la prevenzione attraverso l'educazione nelle scuole. Ferdinandi ha chiesto alla Repubblica di assumersi la responsabilità di educare ogni nuova generazione al rispetto, al consenso e alla parità. L'obiettivo è permettere a ogni bambina di crescere sapendo che la sua volontà conta e a ogni ragazzo di imparare a riconoscerla e rispettarla, senza mai considerare i diritti acquisiti come concessioni.

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Attività dei Comuni e reti istituzionali

Il ruolo dei Enti locali è stato evidenziato come fondamentale nella lotta concreta alla violenza. I Comuni italiani supportano attivamente i centri antiviolenza, aprono asili e doposcuola per alleggerire il carico di cura dalle donne e costruiscono reti integrate tra istituzioni, forze dell'ordine e associazioni del terzo settore. Queste azioni quotidiane trasformano la Costituzione in realtà tangibile per le persone, come ricordato da Ferdinandi citando Nilde Iotti.

Ottant'anni di storia repubblicana

Con l'ottant'anni dal primo voto femminile, il messaggio finale è stato un appello alla responsabilità civile. Non si tratta di un esercizio di nostalgia per il passato, ma di un impegno attivo per mantenere viva la promessa di libertà e uguaglianza consegnata ottant'anni fa. Vittoria Ferdinandi ha concluso l'intervento ribadendo che la libertà delle donne è la vera misura della qualità della democrazia italiana, invitando a continuare a camminare insieme senza mai alzare bandiera bianca.