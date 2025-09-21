Verona-Juventus: l'ennesima ondata di polemiche arbitrali, tra rigori inesistenti e gomitate impunite

La Juventus torna a far parlare di sé per le decisioni arbitrali controverse. L'incontro con il Verona, valido per la quarta giornata di Serie A, ha riacceso le polemiche dopo un rigore dubbio e una gomitata non sanzionata. L'analisi degli episodi e il confronto con precedenti controversi alimentano la rabbia dei tifosi.

E si riparte, ma le polemiche arbitrali non si fermano. Anche questa volta, in un momento in cui la Juventus sembrava aver ritrovato la rotta, si riaccende la discussione sull'operato dei direttori di gara, alimentando le consuete sensazioni di rabbia tra i tifosi bianconeri. L'incontro con il Verona , valido per la quarta giornata di Serie A, ha riacceso antichi fantasmi e messo in evidenza errori che sembrano ormai una costante.

A far precipitare la situazione è stata, in primis, la controversa decisione del VAR Aureliano, che ha richiamato l'arbitro Rapuano al monitor per un presunto tocco di braccio di Joao Mario, trasformato poi in un rigore inesistente. Ma l'episodio che ha sollevato maggiori perplessità è stato quello relativo alla gomitata di Gift Orban ai danni di Federico Gatti, un'azione sfuggita alla valutazione del VAR, che ha lasciato i presenti con l'amaro in bocca. Questa decisione, o meglio, la mancata decisione, contrasta clamorosamente con altri episodi recenti che hanno coinvolto i calciatori bianconeri, come le espulsioni di Yildiz e Kalulu nel finale della scorsa stagione e quella di Cambiaso alla prima giornata di campionato. Il ripetersi di situazioni simili, con giudizi arbitrari che sembrano penalizzare sistematicamente la Juventus, ha esasperato i tifosi e generato un clima di sfiducia nei confronti del sistema arbitrale. \I precedenti episodi sollevano dubbi e perplessità. Nelle ultime giornate del precedente campionato, in piena lotta per la qualificazione in Champions League, la Juventus si è trovata costretta a giocare in dieci uomini in due occasioni a causa delle espulsioni di Yildiz e Kalulu. L'espulsione di Yildiz è arrivata nella partita casalinga contro il Monza, per una sbracciata ai danni di Bianco, rivista dal VAR e trasformata in rosso diretto, con conseguente squalifica per due giornate. Un modus operandi che si è replicato all'Olimpico contro la Lazio, quando Kalulu è stato espulso per una manata ai danni di Castellanos, con la punizione del gesto inflessibile senza valutare se fosse o meno al viso. Più recente, invece, l'episodio che ha coinvolto Andrea Cambiaso, espulso direttamente dall'arbitro Marcenaro nella gara Juventus-Parma per un colpo a palla lontana su Lovik. L'assenza di un intervento del VAR in questo caso, a differenza di quanto accaduto con Yildiz e Kalulu, non ha fatto altro che amplificare la confusione e il dubbio sulla coerenza delle decisioni arbitrali. La mancata espulsione di Orban, in questo contesto, appare ancora più incomprensibile. \Il designatore arbitrale Rocchi, in passato, aveva diramato una direttiva chiara, invitando gli arbitri e il VAR a sanzionare con severità i colpi al volto. Questa direttiva, però, sembra essere stata dimenticata nel caso della gomitata di Orban a Gatti. Rapuano ha scelto di punire l'azione con un semplice cartellino giallo, senza che il VAR intervenisse a correggere l'errore. La disparità di trattamento, evidenziata anche dal tecnico Tudor nella conferenza stampa post partita, alimenta i sospetti e la convinzione che ci sia una differente applicazione delle regole a seconda della squadra coinvolta. Le spiegazioni ricevute, secondo Tudor, sarebbero state ancora più imbarazzanti dell'errore stesso. La Juventus si ritrova quindi a fare i conti non solo con gli errori sul campo, ma anche con le polemiche arbitrali, che rischiano di condizionare il cammino della squadra. L'incapacità di applicare in maniera coerente il protocollo e la palese differenza di valutazione tra episodi simili non fanno altro che alimentare i dubbi e accrescere il malcontento tra i tifosi bianconeri.





