Verona-Juventus: Orban colpisce Gatti con una gomitata, il VAR non interviene e scoppia la polemica

Durante la partita Verona-Juventus, Orban colpisce Gatti con una gomitata in area di rigore, ma il VAR non interviene per valutare l'episodio. Scatta la polemica per la decisione arbitrale.

È un episodio che ha dell'incredibile quello accaduto nel corso del primo tempo della partita Verona - Juventus , disputata al Bentegodi e terminata con il punteggio di parità sull'1-1. Dopo il calcio di rigore trasformato da Orban , che ha ristabilito la parità per i gialloblù, l'attaccante nigeriano è stato al centro di un controverso episodio che avrebbe potuto richiedere l'intervento del VAR , a seguito di un contatto di gioco con il difensore della Juventus , Federico Gatti .

\Durante i concitati minuti di recupero del primo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura asfissiante di Gatti, Gift Orban ha sferrato un colpo con il gomito al volto del difensore bianconero. Un intervento decisamente evidente e potenzialmente pericoloso. Nonostante l'evidenza del gesto, l'arbitro Rapuano ha optato per sanzionare l'azione con una semplice punizione a favore della Juventus e ha ammonito l'attaccante nigeriano con un cartellino giallo. Un episodio che, per la sua natura e pericolosità, avrebbe sicuramente meritato un approfondimento tramite il VAR, soprattutto considerando la dinamica del colpo, diretto al volto di Gatti. La coppia arbitrale incaricata del VAR, composta da Aureliano e Massa, avrebbe avuto la possibilità di richiamare l'attenzione del direttore di gara per una revisione, ma inspiegabilmente ha scelto di non intervenire. Questa decisione ha suscitato perplessità e critiche, poiché l'intervento di Orban, per la sua violenza e l'impatto sul volto di Gatti, poteva tranquillamente essere punito con un cartellino rosso, come accaduto in passato per episodi simili. Molti osservatori e tifosi hanno sottolineato la gravità del mancato intervento del VAR, evidenziando come questa decisione possa aver influenzato l'andamento della partita e sollevato dubbi sull'interpretazione delle regole. L'episodio ha generato un acceso dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con molti che hanno espresso stupore per la decisione arbitrale e per la mancanza di intervento del VAR, ritenendo che un'azione così pericolosa meritasse una sanzione più severa. L'assenza di una corretta valutazione da parte del VAR, in questo caso, solleva interrogativi sull'efficacia del sistema e sulla sua applicazione in campo. Innumerevoli commenti e reazioni sui social media e nei talk sportivi hanno amplificato la discussione, evidenziando il clamore suscitato dall'accaduto. \L'impressione generale, tra gli addetti ai lavori e i tifosi, è che si sia trattato di un duplice, evidente errore. In primo luogo, per la decisione dell'arbitro Rapuano, che ha sottovalutato la gravità dell'intervento di Orban. In secondo luogo, per il mancato intervento del VAR, che non ha colto l'opportunità di correggere l'errore e proteggere l'incolumità del calciatore coinvolto. L'episodio richiama alla mente situazioni analoghe, in cui interventi simili, con un impatto diretto sul volto dell'avversario, sono stati sanzionati con il cartellino rosso, a testimonianza della pericolosità del gesto e della necessità di tutelare l'integrità fisica dei giocatori. L'azione di Orban, se correttamente valutata, avrebbe dovuto comportare l'espulsione dell'attaccante, lasciando la Juventus in superiorità numerica per gran parte della seconda frazione di gioco. Questo avrebbe potuto influenzare in modo significativo l'andamento della partita e le strategie delle due squadre. L'accaduto sottolinea l'importanza di una corretta e coerente applicazione delle regole, e l'impatto che le decisioni arbitrali, soprattutto quelle prese in situazioni cruciali, possono avere sull'esito di una partita. La mancata correzione da parte del VAR ha sollevato dubbi sulla sua efficacia e sulla sua reale utilità in alcune situazioni specifiche, in cui la sua applicazione potrebbe fare la differenza. L'episodio di Verona-Juventus, con la gomitata di Orban a Gatti, è destinato a rimanere un caso emblematico di controversia arbitrale e di mancata applicazione del VAR, un evento che certamente alimenterà discussioni e dibattiti nel mondo del calcio





Verona Juventus Orban Gatti VAR Arbitraggio Gomitata Cartellino Rosso Serie A

