Verona-Juventus: Tudor svela le scelte, Di Gregorio confermato, Yildiz e Vlahovic titolari

Le probabili formazioni e le scelte di Igor Tudor per la sfida Verona-Juventus. Di Gregorio confermato in porta, spazio a Yildiz e Vlahovic in attacco. Tutte le ultime news e i convocati.

Tre vittorie su tre in campionato, la Juventus si prepara alla sfida contro l'Hellas Verona con l'obiettivo di conquistare il quarto successo consecutivo. I bianconeri, galvanizzati dai recenti e spettacolari risultati ottenuti contro l'Inter e il Borussia Dortmund, si apprestano ad affrontare la squadra di Paolo Zanetti in una partita che si preannuncia intensa.

Sarà la terza gara in otto giorni per la formazione guidata da Igor Tudor, un calendario fitto che, nonostante l'impegno fisico, non ammette cali di concentrazione o attenuanti. Il tecnico, consapevole dell'importanza della partita, potrebbe apportare alcuni cambiamenti alla formazione titolare per gestire al meglio le energie e garantire la massima competitività sul campo del Bentegodi. L'attenzione è rivolta in particolare a valutare le condizioni fisiche dei giocatori chiave, inclusi coloro che hanno dimostrato grande impegno in campo e quelli che, pur avendo recuperato da infortuni, potrebbero non essere ancora al 100% della forma. \Le scelte di Tudor per la partita contro il Verona rivelano alcune importanti decisioni tattiche. Di Gregorio sarà il portiere titolare, nonostante le critiche ricevute dopo la partita contro il Borussia Dortmund. Tudor, in conferenza stampa, ha difeso il suo portiere, confermandolo come titolare per il match e sottolineando la sua importanza per l'intera stagione. In difesa, Tudor conferma la linea a tre, con Kalulu confermato come braccetto destro. Gatti, dopo aver sostituito Bremer, e Kelly, preferito a Cabal, completano il reparto difensivo. A centrocampo, Joao Mario giocherà sulla fascia destra fin dal primo minuto, con McKennie pronto a subentrare a gara in corso. Thuram e Locatelli formeranno la coppia mediana, con Cambiaso che torna sulla fascia sinistra dopo aver saltato due partite di campionato per squalifica. In attacco, Tudor ha diverse opzioni a disposizione. Vlahovic, dopo la sua prestazione in Champions League, partirà titolare, mentre Openda è pronto a subentrare. Yildiz, leader tecnico della squadra, sarà nuovamente in campo dal primo minuto. Conceicao, recuperato dall'infortunio, è pronto a sfruttare la sua imprevedibilità. David e Zhegrova partiranno dalla panchina, pronti a dare il loro contributo a gara in corso. La formazione ufficiale della Juventus prevede un modulo 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa, Joao Mario, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, Conceicao e Yildiz sulla trequarti, e Vlahovic come punta centrale. Igor Tudor ha convocato i seguenti giocatori: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio (portieri), Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal (difensori), Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Adzic, Kostic (centrocampisti), Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Vlahovic, Openda, David (attaccanti). Miretti è assente dalla lista dei convocati. \La Juventus si presenta quindi a Verona con una formazione solida e determinata a conquistare un'altra vittoria. La partita contro l'Hellas sarà un test importante per valutare lo stato di forma della squadra e la capacità di Tudor di gestire le risorse a disposizione, soprattutto considerando il calendario intenso. Le scelte del tecnico riflettono la volontà di mantenere alta la competitività in tutte le competizioni e di dare spazio a tutti i giocatori, valutando attentamente le loro condizioni fisiche e tattiche. L'imprevedibilità di Conceicao e la leadership di Yildiz rappresentano due importanti armi offensive, mentre la solidità difensiva, con il ritorno di Gatti e Kelly, sarà fondamentale per contenere le azioni del Verona. La partita si prospetta quindi avvincente, con la Juventus che cercherà di imporre il proprio gioco e di continuare la sua corsa verso i vertici della classifica. L'entusiasmo dei tifosi, alimentato dalle recenti vittorie, sarà sicuramente un fattore motivazionale per i giocatori in campo, pronti a dare il massimo per conquistare i tre punti. L'attenzione sarà puntata anche sull'integrazione dei nuovi acquisti e sulla crescita dei giovani talenti, elementi chiave per il futuro della squadra





